Происшествия В Екатеринбурге из реки вытащили тело пропавшего военного 01 февраля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 + Тело нашли недалеко от Дендрологического парка в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Служивший в воинской части Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. О смерти молодого человека заявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. По данным E1.ru, тело молодого человека нашли утром 1 февраля в районе Дендропарка. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа и Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Комененко подрался у бара в конце января, после чего ушел в неизвестном направлении без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор о его местонахождении никто не знал. Дополнено в 12:41. В региональном СК не стали комментировать ситуацию. Служивший в воинской части Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. О смерти молодого человека заявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. По данным E1.ru, тело молодого человека нашли утром 1 февраля в районе Дендропарка. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа и Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Комененко подрался у бара в конце января, после чего ушел в неизвестном направлении без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор о его местонахождении никто не знал. Дополнено в 12:41. В региональном СК не стали комментировать ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям