В Екатеринбурге из реки вытащили тело пропавшего военного

Служивший в воинской части Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. О смерти молодого человека заявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. По данным E1.ru, тело молодого человека нашли утром 1 февраля в районе Дендропарка.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа и Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.
Комененко подрался у бара в конце января, после чего ушел в неизвестном направлении без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор о его местонахождении никто не знал.
Дополнено в 12:41. В региональном СК не стали комментировать ситуацию.
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