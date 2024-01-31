31 января 2024

В Екатеринбурге из реки вытащили тело пропавшего военного

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки Исеть. Екатеринбург, низкая температура, река исеть, набережная реки исеть, мороз, холод
Тело нашли недалеко от Дендрологического парка в центре города Фото:

Служивший в воинской части Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. О смерти молодого человека заявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. По данным E1.ru, тело молодого человека нашли утром 1 февраля в районе Дендропарка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа и Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Комененко подрался у бара в конце января, после чего ушел в неизвестном направлении без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор о его местонахождении никто не знал.

Дополнено в 12:41. В региональном СК не стали комментировать ситуацию.

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Служивший в воинской части Дмитрий Комененко, который пропал в ночь на 27 января после драки у бара в Екатеринбурге, найден мертвым. О смерти молодого человека заявил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в группе во «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. По данным E1.ru, тело молодого человека нашли утром 1 февраля в районе Дендропарка. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа и Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Комененко подрался у бара в конце января, после чего ушел в неизвестном направлении без документов, телефона, ключей и куртки. С тех пор о его местонахождении никто не знал. Дополнено в 12:41. В региональном СК не стали комментировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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