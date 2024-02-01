Пермские ученые придумали, как заводам сэкономить электричество

Ученый Николаев: новая разработка снизит потребление электричества на заводах
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, напряжение, молния, щиток, электричество, предупреждение
Новая разработка поможет горнодобывающим предприятиям Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали кибернетическую модель, которая поможет горнодобывающим предприятиям экономить электроэнергию. Для этого они вывели математические зависимости, которые позволяют рассчитать воздухораспределение между шахтами горной выработки. Об этом URA.RU рассказали в вузе.

«Мы разработали кибернетическую модель управления спросом на электроэнергию, потребляемую подземными горнодобывающими предприятиями, объединяющую в себе экономию электроэнергии и участие в рынке спроса на нее. Архитектура модели позволит заранее определять требуемые затраты на работу главной вентиляторной установки, управлять ее работой в энергосберегающем режиме, учитывать прогнозируемые изменения в плановом и внеплановом режимах», — рассказал URA.RU Александр Николаев, доктор технических наук, профессор кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ.

Отмечается, что в случаях, когда снизить потребление невозможно, система будет анализировать исторические данные и делать прогнозы на сутки вперед. Результат будет достигаться за счет применения симулятора горнодобывающего предприятия.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали кибернетическую модель, которая поможет горнодобывающим предприятиям экономить электроэнергию. Для этого они вывели математические зависимости, которые позволяют рассчитать воздухораспределение между шахтами горной выработки. Об этом URA.RU рассказали в вузе. «Мы разработали кибернетическую модель управления спросом на электроэнергию, потребляемую подземными горнодобывающими предприятиями, объединяющую в себе экономию электроэнергии и участие в рынке спроса на нее. Архитектура модели позволит заранее определять требуемые затраты на работу главной вентиляторной установки, управлять ее работой в энергосберегающем режиме, учитывать прогнозируемые изменения в плановом и внеплановом режимах», — рассказал URA.RU Александр Николаев, доктор технических наук, профессор кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ. Отмечается, что в случаях, когда снизить потребление невозможно, система будет анализировать исторические данные и делать прогнозы на сутки вперед. Результат будет достигаться за счет применения симулятора горнодобывающего предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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