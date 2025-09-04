Пермский театр оперы и балета завершает многолетний ремонт

Здание Пермской оперы полностью обновится до конца года
Здание Пермской оперы полностью обновится до конца года

В этом году Пермский театр оперы и балета завершает ремонтные работы в здании. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Мы очень рады, что ремонт завершается в театре. В этом году будут приведены в порядок поврежденные в процессе ремонта помещения фойе. Снаружи осталось только леса убрать с задней части фасада. Добро пожаловать в новый сезон», — сказала Платонова на пресс-конференции, посвященной началу театрального сезона. На сайте госзакупок еще проводятся аукционы по поиску подрядчиков для ремонта отделки стен в театре. Согласно техзаданиям, работы должны быть завершены в текущем году.

Ремонт в театре оперы и балета начался в 2022 году в рамках подготовки к 300-летию Перми. Рабочие заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад.

