Пермский театр оперы и балета завершает многолетний ремонт

В этом году Пермский театр оперы и балета завершает ремонтные работы в здании. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«Мы очень рады, что ремонт завершается в театре. В этом году будут приведены в порядок поврежденные в процессе ремонта помещения фойе. Снаружи осталось только леса убрать с задней части фасада. Добро пожаловать в новый сезон», — сказала Платонова на пресс-конференции, посвященной началу театрального сезона. На сайте госзакупок еще проводятся аукционы по поиску подрядчиков для ремонта отделки стен в театре. Согласно техзаданиям, работы должны быть завершены в текущем году.
Ремонт в театре оперы и балета начался в 2022 году в рамках подготовки к 300-летию Перми. Рабочие заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!