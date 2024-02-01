Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший детский препарат «Панадол». Скрин

Российский препарат для детей «Парацетамол-АКОС» заменит французский «Панадол»

02 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В аптеках есть аналог «Панадола» российский препарат «Парацетамол-АКОС» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пропавший весной 2022 года из аптечных сетей Свердловской области французский жаропонижающий препарат «Панадол» можно заменить российским аналогом, например, лекарством «Парацетамол-АКОС». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уральский фармацевт Ирина Ашугова. Отечественный препарат может быть применен у детей в возрасте от 2 до 3 месяцев в качестве жаропонижающего средства при простудных заболеваниях, а также однократно для снижения температуры тела после вакцинации. «Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в аптеках области не наблюдается. Да, ушел популярный французский препарат „Панадол“, но паниковать не надо. У нас в регионе есть другие препараты, которые спокойно заменят лекарства, пропавшие с полок аптечных сетей. Например, российская компания ОАО „Синтез“ производит прекрасный препарат „Парацетамол-АКОС“. Также в аптеках есть лекарства иностранного производства», — отметила Ашугова. Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил французского препарата «Панадол» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд». Ранее URA.RU сообщало о том, что некоторые препараты пропали из аптек Среднего Урала. Из-за санкций, которые наложили на Россию иностранные компании, были нарушены логистические цепочки. В аптеках возникла нехватка лекарств с леводопой, которые назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Также в сетях нет следующих препаратов: «Золофт», «Беталок», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», «Вильпрафен», «Сероквель», «Феринжект». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропавший весной 2022 года из аптечных сетей Свердловской области французский жаропонижающий препарат «Панадол» можно заменить российским аналогом, например, лекарством «Парацетамол-АКОС». Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уральский фармацевт Ирина Ашугова. Отечественный препарат может быть применен у детей в возрасте от 2 до 3 месяцев в качестве жаропонижающего средства при простудных заболеваниях, а также однократно для снижения температуры тела после вакцинации. «Дефицита жаропонижающих препаратов для детей в аптеках области не наблюдается. Да, ушел популярный французский препарат „Панадол“, но паниковать не надо. У нас в регионе есть другие препараты, которые спокойно заменят лекарства, пропавшие с полок аптечных сетей. Например, российская компания ОАО „Синтез“ производит прекрасный препарат „Парацетамол-АКОС“. Также в аптеках есть лекарства иностранного производства», — отметила Ашугова. Журналист URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил французского препарата «Панадол» в наличии. Лекарства нет в агрегаторе ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика» и «Фармленд». Ранее URA.RU сообщало о том, что некоторые препараты пропали из аптек Среднего Урала. Из-за санкций, которые наложили на Россию иностранные компании, были нарушены логистические цепочки. В аптеках возникла нехватка лекарств с леводопой, которые назначают пациентам с болезнью Паркинсона. Также в сетях нет следующих препаратов: «Золофт», «Беталок», «Гикамтин», «Деринат», «Солу-Кортеф», «Вильпрафен», «Сероквель», «Феринжект».