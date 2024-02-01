В ХМАО мать обвинила соседа в нападении с топором на ребенка

02 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Жительница Излучинска обвинила соседа в нападении с топором на ее дочь Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Жительница Излучинска Юлия Першина обвинила соседа по дому в нападении на ее несовершеннолетнюю дочь во время прогулки с собакой. Женщина написала в городском сообществе «Излучинск [IZLK]» в соцсети «Вконтакте», что мужчина замахнулся топором сначала на собаку, а потом на дочь из-за того, что собака якобы напала на его внуков. «Мама выходила из подъезда с двумя детьми, держа мальчика за руку, а дочь, которая постарше, побежала вперед, на улицу. С размаху открыла подъездную дверь с такой силой, что прищемила руку моей дочери до крови. Мама побежала на улицу со вторым ребенком и увидела картину: плачет девочка, стоит моя дочь с собакой (собака в наморднике), держится за руку. Побежала за дедом (мужчина, который таксует на бордовой „четверке“). В это время моя дочь ушла к торцу дома. Там стояла машина. Он открыл багажник и достал топор, замахнулся на собаку, затем на дочь», — написала Першина.



В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту агентства рассказали, мужчина не нападал на ребенка с топором, а отпугнул собаку домкратом. «Мужчина выходил с внуками из подъезда, с девочкой и мальчиком. А в это время заходил ребенок с собакой, которая набросилась на детей. Мужчина достал домкрат из машины и отпугнул собаку. Участковый выехал на место, всех опросил. Выяснилось, что нападения не было. По факту инцидента проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главному следователю ХМАО Михаилу Мокшину подготовить доклад о ходе процессуальной проверки по факту инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Излучинска Юлия Першина обвинила соседа по дому в нападении на ее несовершеннолетнюю дочь во время прогулки с собакой. Женщина написала в городском сообществе «Излучинск [IZLK]» в соцсети «Вконтакте», что мужчина замахнулся топором сначала на собаку, а потом на дочь из-за того, что собака якобы напала на его внуков. «Мама выходила из подъезда с двумя детьми, держа мальчика за руку, а дочь, которая постарше, побежала вперед, на улицу. С размаху открыла подъездную дверь с такой силой, что прищемила руку моей дочери до крови. Мама побежала на улицу со вторым ребенком и увидела картину: плачет девочка, стоит моя дочь с собакой (собака в наморднике), держится за руку. Побежала за дедом (мужчина, который таксует на бордовой „четверке“). В это время моя дочь ушла к торцу дома. Там стояла машина. Он открыл багажник и достал топор, замахнулся на собаку, затем на дочь», — написала Першина. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту агентства рассказали, мужчина не нападал на ребенка с топором, а отпугнул собаку домкратом. «Мужчина выходил с внуками из подъезда, с девочкой и мальчиком. А в это время заходил ребенок с собакой, которая набросилась на детей. Мужчина достал домкрат из машины и отпугнул собаку. Участковый выехал на место, всех опросил. Выяснилось, что нападения не было. По факту инцидента проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главному следователю ХМАО Михаилу Мокшину подготовить доклад о ходе процессуальной проверки по факту инцидента.