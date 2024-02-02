В Пермском крае продают элитную усадьбу, расположенную рядом с санаторием «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей.
«Продается дом площадью 218 квадратных метров с землей в 13 соток из клееного бруса, под ключ с ремонтом. В одноэтажном здании есть 10 комнат. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт, имеются мебель и бытовая техника. Местонахождение — поселок Полазна, около реки Кама. По соседству находится санаторий „Демидково“. Цена дома — 55 млн рублей», — сообщается в описании усадьбы на сайте бесплатных объявлений.
Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. «Демидково» на сегодня является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории находятся дома для элитного отдыха и проводятся различные массовые мероприятия, в том числе, для VIP-гостей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают эксклюзивную усадьбу, расположенную рядом с кладбищем. Объект недвижимости оценили в 85 млн рублей.
В комнатах элитной усадьбы сделан дизайнерский ремонт
В Пермском крае продают элитную усадьбу, расположенную рядом с санаторием «Демидково», который принадлежит входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей. «Продается дом площадью 218 квадратных метров с землей в 13 соток из клееного бруса, под ключ с ремонтом. В одноэтажном здании есть 10 комнат. В помещениях выполнен дизайнерский ремонт, имеются мебель и бытовая техника. Местонахождение — поселок Полазна, около реки Кама. По соседству находится санаторий „Демидково“. Цена дома — 55 млн рублей», — сообщается в описании усадьбы на сайте бесплатных объявлений. Санаторий «Демидково» входит в «Пермскую финансово-производственную группу», принадлежащую входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву. «Демидково» на сегодня является одним из самых известных санаториев Пермского края. На его территории находятся дома для элитного отдыха и проводятся различные массовые мероприятия, в том числе, для VIP-гостей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают эксклюзивную усадьбу, расположенную рядом с кладбищем. Объект недвижимости оценили в 85 млн рублей.