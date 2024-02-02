02 февраля 2024

Суд взыскал с почетного гражданина Перми Пыхтеева 3,2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Почетного гражданина Перми обязали выплатить по делу о банкротстве миллиарды рублей Фото:

По решению суда почетный гражданин Перми Виктор Пыхтеев обязан выплатить свыше трех миллиардов рублей. С решением уже согласился Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

«Пыхтеев обязан выплатить по решению суда 3,2 млрд рублей в рамках совместной ответственности перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз». Эту компанию он возглавлял с 1994 по 2018 год», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на судебные материалы.

По данным издания, Пыхтеев был признан банкротом по решению Арбитражного суда Пермского края еще 30 сентября 2018 года. Его долги прошли реструктуризацию в августе 2020 года.

Согласно открытым данным, Пыхтеев сделал карьеру в авиационной промышленности в советское время. Он работал главным инженером объединения «Моторостроитель», частью которого является АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «Протон-ПМ».

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По решению суда почетный гражданин Перми Виктор Пыхтеев обязан выплатить свыше трех миллиардов рублей. С решением уже согласился Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. «Пыхтеев обязан выплатить по решению суда 3,2 млрд рублей в рамках совместной ответственности перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз». Эту компанию он возглавлял с 1994 по 2018 год», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на судебные материалы. По данным издания, Пыхтеев был признан банкротом по решению Арбитражного суда Пермского края еще 30 сентября 2018 года. Его долги прошли реструктуризацию в августе 2020 года. Согласно открытым данным, Пыхтеев сделал карьеру в авиационной промышленности в советское время. Он работал главным инженером объединения «Моторостроитель», частью которого является АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «Протон-ПМ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...