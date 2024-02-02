Суд взыскал с почетного гражданина Перми Пыхтеева 3,2 млрд рублей

03 февраля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Почетного гражданина Перми обязали выплатить по делу о банкротстве миллиарды рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По решению суда почетный гражданин Перми Виктор Пыхтеев обязан выплатить свыше трех миллиардов рублей. С решением уже согласился Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. «Пыхтеев обязан выплатить по решению суда 3,2 млрд рублей в рамках совместной ответственности перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз». Эту компанию он возглавлял с 1994 по 2018 год», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на судебные материалы. По данным издания, Пыхтеев был признан банкротом по решению Арбитражного суда Пермского края еще 30 сентября 2018 года. Его долги прошли реструктуризацию в августе 2020 года. Согласно открытым данным, Пыхтеев сделал карьеру в авиационной промышленности в советское время. Он работал главным инженером объединения «Моторостроитель», частью которого является АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «Протон-ПМ».

По решению суда почетный гражданин Перми Виктор Пыхтеев обязан выплатить свыше трех миллиардов рублей. С решением уже согласился Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. «Пыхтеев обязан выплатить по решению суда 3,2 млрд рублей в рамках совместной ответственности перед банкротом АО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз». Эту компанию он возглавлял с 1994 по 2018 год», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на судебные материалы. По данным издания, Пыхтеев был признан банкротом по решению Арбитражного суда Пермского края еще 30 сентября 2018 года. Его долги прошли реструктуризацию в августе 2020 года. Согласно открытым данным, Пыхтеев сделал карьеру в авиационной промышленности в советское время. Он работал главным инженером объединения «Моторостроитель», частью которого является АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «Протон-ПМ».