В Перми возбуждено уголовное дело на целый отдел полиции

06 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Наркотики полицейские хранили в тайнике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми пятеро сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков стали фигурантами уголовного дела о хранении запрещенных веществ. Информацию об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительном ведомстве. «Все сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Свердловском отделе УМВД по городу Перми стали фигурантами уголовного дела. Пятерых полицейских обвиняют в хранении наркотических веществ. Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю в минувший четверг, 1 февраля», — рассказал собеседник агентства. Другой источник в правоохранительных органах пояснил, что наркотики хранились и использовались для работы с осведомителями. «Якобы за определенное количество запрещенных веществ, завербованные полицейскими граждане, передавали им информацию о закладчиках и незаконном обороте наркотиков», — рассказал источник в силовых структурах. По данным собеседников агентства, о тайнике с наркотиками сотрудникам собственной безопасности рассказал один из коллег обвиняемых, именно он указал точное место расположения тайника. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Пермском краю. На момент публикации ответы не были получены

В Перми пятеро сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков стали фигурантами уголовного дела о хранении запрещенных веществ. Информацию об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительном ведомстве. «Все сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Свердловском отделе УМВД по городу Перми стали фигурантами уголовного дела. Пятерых полицейских обвиняют в хранении наркотических веществ. Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю в минувший четверг, 1 февраля», — рассказал собеседник агентства. Другой источник в правоохранительных органах пояснил, что наркотики хранились и использовались для работы с осведомителями. «Якобы за определенное количество запрещенных веществ, завербованные полицейскими граждане, передавали им информацию о закладчиках и незаконном обороте наркотиков», — рассказал источник в силовых структурах. По данным собеседников агентства, о тайнике с наркотиками сотрудникам собственной безопасности рассказал один из коллег обвиняемых, именно он указал точное место расположения тайника. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Пермском краю. На момент публикации ответы не были получены