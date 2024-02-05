В Перми возбуждено уголовное дело на целый отдел полиции

В Перми пятеро сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков стали фигурантами уголовного дела о хранении запрещенных веществ. Информацию об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в правоохранительном ведомстве.
«Все сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Свердловском отделе УМВД по городу Перми стали фигурантами уголовного дела. Пятерых полицейских обвиняют в хранении наркотических веществ. Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю в минувший четверг, 1 февраля», — рассказал собеседник агентства.
Другой источник в правоохранительных органах пояснил, что наркотики хранились и использовались для работы с осведомителями. «Якобы за определенное количество запрещенных веществ, завербованные полицейскими граждане, передавали им информацию о закладчиках и незаконном обороте наркотиков», — рассказал источник в силовых структурах. По данным собеседников агентства, о тайнике с наркотиками сотрудникам собственной безопасности рассказал один из коллег обвиняемых, именно он указал точное место расположения тайника. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК по Пермском краю. На момент публикации ответы не были получены
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