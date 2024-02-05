05 февраля 2024

Когда появятся новые турникеты на еще одной станции метро в Екатеринбурге. Фото

Новые турникеты на екатеринбургской станции «Геологическая» установят в марте
© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж старых турникетов на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, плата за проезд, оплата проезда, стоимость проезда в метро, турникет в метро, проезд в метро, новый турникет
Первые смарт-турникеты появились на станции «Площадь 1905 года» Фото:

Смарт-турникеты на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге установят в середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Первые турникеты были установлены на станции «Площадь 1905 года» в декабре 2023-го.

«На станции „Геологическая“ разметили место расположения смарт-турникетов, которые будут доставлены в первой декаде марта. Установка техники будет проходить в течение двух-трех ночных смен», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте.

Об установке новых турникетов власти сообщили еще в июле 2023 года. Контракт на 302,6 миллиона рублей достался компании «И-Сеть» — оператору «Е-Карты». Во всем метрополитене установят 104 новых турникета. Модернизация закончится в ноябре 2024 года на «Чкаловской».

На «Геологической» появилась разметка под будущие турникеты
На «Геологической» появилась разметка под будущие турникеты
Фото:

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Смарт-турникеты на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге установят в середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Первые турникеты были установлены на станции «Площадь 1905 года» в декабре 2023-го. «На станции „Геологическая“ разметили место расположения смарт-турникетов, которые будут доставлены в первой декаде марта. Установка техники будет проходить в течение двух-трех ночных смен», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте. Об установке новых турникетов власти сообщили еще в июле 2023 года. Контракт на 302,6 миллиона рублей достался компании «И-Сеть» — оператору «Е-Карты». Во всем метрополитене установят 104 новых турникета. Модернизация закончится в ноябре 2024 года на «Чкаловской».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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