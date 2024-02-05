Смарт-турникеты на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге установят в середине марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Первые турникеты были установлены на станции «Площадь 1905 года» в декабре 2023-го.
«На станции „Геологическая“ разметили место расположения смарт-турникетов, которые будут доставлены в первой декаде марта. Установка техники будет проходить в течение двух-трех ночных смен», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на сайте.
Об установке новых турникетов власти сообщили еще в июле 2023 года. Контракт на 302,6 миллиона рублей достался компании «И-Сеть» — оператору «Е-Карты». Во всем метрополитене установят 104 новых турникета. Модернизация закончится в ноябре 2024 года на «Чкаловской».
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