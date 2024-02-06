Общество В Екатеринбурге на треть выросло количество вакансий 07 февраля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 + Предложение рабочих вакансий в Екатеринбурге продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В январе 2024 года в Свердловской области количество вакансий увеличилось на 34%, по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В январе в Свердловской области было открыто 46,8 тысяч вакансий. Это на 34% превышает показатели за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере «Автобизнес»: по сравнению с предыдущим годом — на 70%. В пятерку вошли: «Управление персоналом» (+64%), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%). В январе 2024 года в Свердловской области количество вакансий увеличилось на 34%, по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В январе в Свердловской области было открыто 46,8 тысяч вакансий. Это на 34% превышает показатели за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере «Автобизнес»: по сравнению с предыдущим годом — на 70%. В пятерку вошли: «Управление персоналом» (+64%), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям