06 февраля 2024

В Екатеринбурге на треть выросло количество вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение рабочих вакансий в Екатеринбурге продолжает расти Фото:

В январе 2024 года в Свердловской области количество вакансий увеличилось на 34%, по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В январе в Свердловской области было открыто 46,8 тысяч вакансий. Это на 34% превышает показатели за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении.

Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере «Автобизнес»: по сравнению с предыдущим годом — на 70%. В пятерку вошли: «Управление персоналом» (+64%), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%).

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В январе 2024 года в Свердловской области количество вакансий увеличилось на 34%, по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В январе в Свердловской области было открыто 46,8 тысяч вакансий. Это на 34% превышает показатели за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере «Автобизнес»: по сравнению с предыдущим годом — на 70%. В пятерку вошли: «Управление персоналом» (+64%), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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