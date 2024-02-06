В Екатеринбурге на треть выросло количество вакансий

В январе 2024 года в Свердловской области количество вакансий увеличилось на 34%, по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В январе в Свердловской области было открыто 46,8 тысяч вакансий. Это на 34% превышает показатели за аналогичный период 2023 года», — говорится в сообщении.
Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере «Автобизнес»: по сравнению с предыдущим годом — на 70%. В пятерку вошли: «Управление персоналом» (+64%), «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+63%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+59%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (+52%).
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