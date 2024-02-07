07 февраля 2024

Законопроект о помощи Украине заблокировали в Сенате США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американские сенаторы заблокировали помощь Украине Фото:

Проект закона о финансовой помощи Украине не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом стало известно из трансляции заседания, которая велась на сайте верхней палаты Конгресса.

«Законодательная инициатива предусматривала выделение из бюджета США 60,06 млрд долларов на поддержку Украины. Сенаторы заблокировали законопроект», — рассказали в Сенате, трансляция которого велась на официальном сайте госоргана.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США будет одобрен в Сенате. Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по направлению финансовых средств на поставку оружия Украине, передает RT.

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Проект закона о финансовой помощи Украине не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом стало известно из трансляции заседания, которая велась на сайте верхней палаты Конгресса. «Законодательная инициатива предусматривала выделение из бюджета США 60,06 млрд долларов на поддержку Украины. Сенаторы заблокировали законопроект», — рассказали в Сенате, трансляция которого велась на официальном сайте госоргана. Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США будет одобрен в Сенате. Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по направлению финансовых средств на поставку оружия Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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