Законопроект о помощи Украине заблокировали в Сенате США

Проект закона о финансовой помощи Украине не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом стало известно из трансляции заседания, которая велась на сайте верхней палаты Конгресса.
«Законодательная инициатива предусматривала выделение из бюджета США 60,06 млрд долларов на поддержку Украины. Сенаторы заблокировали законопроект», — рассказали в Сенате,
Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Украине и о безопасности границ США будет одобрен в Сенате. Его выступление состоялось после того, как республиканское руководство в палате представителей США отвергло законопроект, совмещающий предложения по безопасности американских границ и по направлению финансовых средств на поставку оружия Украине, передает RT.
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