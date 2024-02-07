Пермячку отправили в колонию за кражу четырех тысяч рублей у отца

08 февраля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губахе Пермского края суд вынес приговор в отношении ранее судимой 33-летней местной жительницы. Ее признали виновной в краже 4600 рублей у отца. Уголовное дело о краже было заведено по заявлению мужчины, который обнаружил, что деньги были списаны с его банковского счета. «Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления дочь заявителя, проживавшую с ним в одной квартире. Она рассказала, что взяла у отца карту. Воспользовавшись сотовым телефоном родителя, осуществила вход в личный кабинет, получив доступ к счетам потерпевшего. Увидев, что на вкладе у отца имеются деньги, перевела их на карту сожителя. Похищенное потратила на спиртное и закуску. Суд назначил виновной наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. На период следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отбывать назначенное судом наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

В Губахе Пермского края суд вынес приговор в отношении ранее судимой 33-летней местной жительницы. Ее признали виновной в краже 4600 рублей у отца. Уголовное дело о краже было заведено по заявлению мужчины, который обнаружил, что деньги были списаны с его банковского счета. «Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления дочь заявителя, проживавшую с ним в одной квартире. Она рассказала, что взяла у отца карту. Воспользовавшись сотовым телефоном родителя, осуществила вход в личный кабинет, получив доступ к счетам потерпевшего. Увидев, что на вкладе у отца имеются деньги, перевела их на карту сожителя. Похищенное потратила на спиртное и закуску. Суд назначил виновной наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. На период следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отбывать назначенное судом наказание она будет в исправительной колонии общего режима.