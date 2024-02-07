07 февраля 2024

Пермячку отправили в колонию за кражу четырех тысяч рублей у отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодний праздник в женской исправительной колонии. Курган, женская колония, ик 4
Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима Фото:

В Губахе Пермского края суд вынес приговор в отношении ранее судимой 33-летней местной жительницы. Ее признали виновной в краже 4600 рублей у отца. Уголовное дело о краже было заведено по заявлению мужчины, который обнаружил, что деньги были списаны с его банковского счета.

«Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления дочь заявителя, проживавшую с ним в одной квартире. Она рассказала, что взяла у отца карту. Воспользовавшись сотовым телефоном родителя, осуществила вход в личный кабинет, получив доступ к счетам потерпевшего. Увидев, что на вкладе у отца имеются деньги, перевела их на карту сожителя. Похищенное потратила на спиртное и закуску. Суд назначил виновной наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

На период следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отбывать назначенное судом наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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В Губахе Пермского края суд вынес приговор в отношении ранее судимой 33-летней местной жительницы. Ее признали виновной в краже 4600 рублей у отца. Уголовное дело о краже было заведено по заявлению мужчины, который обнаружил, что деньги были списаны с его банковского счета. «Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления дочь заявителя, проживавшую с ним в одной квартире. Она рассказала, что взяла у отца карту. Воспользовавшись сотовым телефоном родителя, осуществила вход в личный кабинет, получив доступ к счетам потерпевшего. Увидев, что на вкладе у отца имеются деньги, перевела их на карту сожителя. Похищенное потратила на спиртное и закуску. Суд назначил виновной наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. На период следствия женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отбывать назначенное судом наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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