В Челябинске приостановит работу одно из важнейших подразделений ГИБДД

08 февраля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Площадка для осмотра грузовых транспортных средств не будет работать 16 февраля 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 16 февраля 2024 года не будет работать площадка для осмотра грузовых транспортных средств. Учреждение находится на Копейском шоссе. Об этом 8 февраля сообщили в госавтоинспекции. «В Челябинске 16 февраля 2024 года площадка для осмотра грузовых транспортных средств работать не будет. Здание расположено по адресу: Копейское шоссе, дом 33а», — сообщили в ведомстве. Площадка для осмотра грузовых транспортных средств приостановит работу по техническим причинам. Граждан, желающих получить услугу по регистрации грузового транспорта, просят заранее пройти сверку номерных агрегатов.

В Челябинске 16 февраля 2024 года не будет работать площадка для осмотра грузовых транспортных средств. Учреждение находится на Копейском шоссе. Об этом 8 февраля сообщили в госавтоинспекции. «В Челябинске 16 февраля 2024 года площадка для осмотра грузовых транспортных средств работать не будет. Здание расположено по адресу: Копейское шоссе, дом 33а», — сообщили в ведомстве. Площадка для осмотра грузовых транспортных средств приостановит работу по техническим причинам. Граждан, желающих получить услугу по регистрации грузового транспорта, просят заранее пройти сверку номерных агрегатов.