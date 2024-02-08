В Челябинске приостановит работу одно из важнейших подразделений ГИБДД

Площадка для осмотра грузовых транспортных средств не будет работать 16 февраля 2024 года
В Челябинске 16 февраля 2024 года не будет работать площадка для осмотра грузовых транспортных средств. Учреждение находится на Копейском шоссе. Об этом 8 февраля сообщили в госавтоинспекции.
«В Челябинске 16 февраля 2024 года площадка для осмотра грузовых транспортных средств работать не будет. Здание расположено по адресу: Копейское шоссе, дом 33а», — сообщили в ведомстве.
Площадка для осмотра грузовых транспортных средств приостановит работу по техническим причинам. Граждан, желающих получить услугу по регистрации грузового транспорта, просят заранее пройти сверку номерных агрегатов.
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