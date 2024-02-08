Юная рыбачка из ХМАО поймала крупных щук. Фото

08 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Девятилетняя Виолетта поймала в ХМАО щуку весом в 2 400 граммов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Девятилетняя рыбачка из ХМАО Виолетта Мартынцева поймала трофейных щук в реке Ендырь. Вес самой крупной рыбы составил 2 400 граммов. Об этом URA.RU сообщил отец Виолетты Олег Мартынцев. «Ловить щуку с дочкой ездили в первый раз на реку Ендырь. Она и вытащила самую крупную на 2 400 граммов. Обычно она ездила со мной только за чебаком», — рассказал Мартынцев.



Интерес к рыбалке у Виолетты появился еще в детстве, мастерству в ловле рыбы ее обучал отец. «Дочку интересовала, откуда я приношу рыбу домой. Когда ей было семь лет, мы поехали на зимнюю рыбалку недалеко от города. Я дал ей удочку и объяснил, как ловить рыбу. С тех пор она постоянно просится со мной на рыбалку, но у нас есть договоренность — температура воздуха должна быть не ниже -12 градусов», — добавил Мартынцев. Ранее URA.RU сообщало, что четырехлетний рыбак Феликс вместе с отцом поймал в ХМАО щуку весом в 2 килограмма. Мальчик также выловил несколько окуней.

Девятилетняя рыбачка из ХМАО Виолетта Мартынцева поймала трофейных щук в реке Ендырь. Вес самой крупной рыбы составил 2 400 граммов. Об этом URA.RU сообщил отец Виолетты Олег Мартынцев. «Ловить щуку с дочкой ездили в первый раз на реку Ендырь. Она и вытащила самую крупную на 2 400 граммов. Обычно она ездила со мной только за чебаком», — рассказал Мартынцев. Интерес к рыбалке у Виолетты появился еще в детстве, мастерству в ловле рыбы ее обучал отец. «Дочку интересовала, откуда я приношу рыбу домой. Когда ей было семь лет, мы поехали на зимнюю рыбалку недалеко от города. Я дал ей удочку и объяснил, как ловить рыбу. С тех пор она постоянно просится со мной на рыбалку, но у нас есть договоренность — температура воздуха должна быть не ниже -12 градусов», — добавил Мартынцев. Ранее URA.RU сообщало, что четырехлетний рыбак Феликс вместе с отцом поймал в ХМАО щуку весом в 2 килограмма. Мальчик также выловил несколько окуней.