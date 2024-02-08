Экс-руководителям пермской оборонной «Телты» изменили статью обвинения

Всем фигурантам уголовного дела также продлили сроки содержания под стражей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывшему директору оборонного предприятия ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и экс-бухгалтеру завода Елене Гришиной изменили статью обвинения. Им инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере. Ранее их обвиняли в мошенничестве.

«Следствие изменило квалификацию преступления Гришиной и Высокову. Теперь им предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере. Квалификация третьего фигуранта дела Игоря Морозова не изменилась, его обвиняют в мошенничестве. При каких обстоятельствах, а также кому была передана взятка, связанная с контрактами на поставку аппаратов спецсвязи для Минобороны РФ, в суде не раскрывают», — сообщило издание Properm со ссылкой на пресс-службу и материалы Мосгорсуда.

Ранее URA.RU рассказывало, что экс-директора ОАО «Телта» Алексея Высокова, главбуха предприятия Елену Гришину и совладельца завода Игоря Морозова следствие считает причастными к хищению средств при исполнении госконтрактов. Речь о поставках телефонных аппаратов для нужд военных в период с 2014 по 2023 годы. Все трое фигурантов дела были арестованы по решению Хамовнического суда Москвы. Обвиняемые подали апелляцию на решение, но Мосгорсуд оставил его без изменений.