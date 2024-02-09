09 февраля 2024

В городе ХМАО продлили карантин

Власти Урая продлили карантин в городе из-за вспышки ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Карантинные меры введены в школах города с 1 февраля Фото:

Власти Урая (ХМАО) продлили все карантинные меры, введенные из-за роста заболеваемости ОРВИ. В соцсети городская мэрия сообщила, что ограничения действуют до 16 февраля включительно.

«Уважаемые урайцы! На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) было решено продлить карантинные меры до 16.02.2024 (пятница) включительно», — сообщается на странице мэрии Урая в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что следующее заседание СПЭК назначено на 16 февраля.

В городской мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сохраняется превышение эпидпорога по заболеваемости среди детей. Среди взрослого населения показатель в норме.

Карантинные меры, а именно отмена массовых мероприятий в образовательных организациях и введение кабинетной системы обучения были введены властями Урая 1 февраля. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Меры будут действовать до особого распоряжения.

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Власти Урая (ХМАО) продлили все карантинные меры, введенные из-за роста заболеваемости ОРВИ. В соцсети городская мэрия сообщила, что ограничения действуют до 16 февраля включительно. «Уважаемые урайцы! На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) было решено продлить карантинные меры до 16.02.2024 (пятница) включительно», — сообщается на странице мэрии Урая в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что следующее заседание СПЭК назначено на 16 февраля. В городской мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сохраняется превышение эпидпорога по заболеваемости среди детей. Среди взрослого населения показатель в норме. Карантинные меры, а именно отмена массовых мероприятий в образовательных организациях и введение кабинетной системы обучения были введены властями Урая 1 февраля. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Меры будут действовать до особого распоряжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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