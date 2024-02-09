В городе ХМАО продлили карантин

Власти Урая продлили карантин в городе из-за вспышки ОРВИ

10 февраля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Карантинные меры введены в школах города с 1 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Урая (ХМАО) продлили все карантинные меры, введенные из-за роста заболеваемости ОРВИ. В соцсети городская мэрия сообщила, что ограничения действуют до 16 февраля включительно. «Уважаемые урайцы! На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) было решено продлить карантинные меры до 16.02.2024 (пятница) включительно», — сообщается на странице мэрии Урая в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что следующее заседание СПЭК назначено на 16 февраля. В городской мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сохраняется превышение эпидпорога по заболеваемости среди детей. Среди взрослого населения показатель в норме. Карантинные меры, а именно отмена массовых мероприятий в образовательных организациях и введение кабинетной системы обучения были введены властями Урая 1 февраля. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Меры будут действовать до особого распоряжения.

Власти Урая (ХМАО) продлили все карантинные меры, введенные из-за роста заболеваемости ОРВИ. В соцсети городская мэрия сообщила, что ограничения действуют до 16 февраля включительно. «Уважаемые урайцы! На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) было решено продлить карантинные меры до 16.02.2024 (пятница) включительно», — сообщается на странице мэрии Урая в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что следующее заседание СПЭК назначено на 16 февраля. В городской мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сохраняется превышение эпидпорога по заболеваемости среди детей. Среди взрослого населения показатель в норме. Карантинные меры, а именно отмена массовых мероприятий в образовательных организациях и введение кабинетной системы обучения были введены властями Урая 1 февраля. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Меры будут действовать до особого распоряжения.