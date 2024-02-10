Актер Дюжев поделился, чем его удивили рестораны Екатеринбурга

Актер Дюжев: рестораны Екатеринбурга поразили высокой гастрономической кухней

10 февраля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Дюжев приехал за день до бокса и успел прогуляться по заведениям города Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Дмитрий Дюжев успел побывать в нескольких ресторанах Екатеринбурга и остался в приятном удивлении. Об этом он рассказал журналистам на арене «Уралец», где проходят боксерские бои под руководством RCC Boxing Promotions. «Я зашел несколько кафе и ресторанов и был приятно удивлен. И даже задался вопросом: „А в Москве есть такие рестораны высочайшего уровня?“ Это не просто красивый интерьер, это высокая гастрономическая кухня», — передает слова Дюжев корреспондент URA.RU. Но уточнять, какие именно это были за заведения, не стал, чтобы «не рекламировать». Российского актера заметили в аэропорту Кольцово вечером 9 февраля. Выяснилось, что он приехал в Екатеринбург на Вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Всемирная ассоциация бокса санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Сегодня, 10 февраля, на ринг выйдут российский боксер Евгений Романов и Чжан Чжаосинь из Китая. Спортсмены определят, что будет биться за главный пояс планеты.

Актер Дмитрий Дюжев успел побывать в нескольких ресторанах Екатеринбурга и остался в приятном удивлении. Об этом он рассказал журналистам на арене «Уралец», где проходят боксерские бои под руководством RCC Boxing Promotions. «Я зашел несколько кафе и ресторанов и был приятно удивлен. И даже задался вопросом: „А в Москве есть такие рестораны высочайшего уровня?“ Это не просто красивый интерьер, это высокая гастрономическая кухня», — передает слова Дюжев корреспондент URA.RU. Но уточнять, какие именно это были за заведения, не стал, чтобы «не рекламировать». Российского актера заметили в аэропорту Кольцово вечером 9 февраля. Выяснилось, что он приехал в Екатеринбург на Вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Всемирная ассоциация бокса санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Сегодня, 10 февраля, на ринг выйдут российский боксер Евгений Романов и Чжан Чжаосинь из Китая. Спортсмены определят, что будет биться за главный пояс планеты.