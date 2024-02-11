В Перми анонсировали концерты «запрещенных» музыкантов

12 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Музыканты готовятся к концертам в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU В марте и апреле в Перми должны выступить с концертами музыкальные группы «План Ломоносова» и «Полматери». Эти команды присутствуют в списке артистов, которым якобы запрещены выступления в России. Его ранее публиковали некоторые СМИ. «„План Ломоносова“ начнет тур под названием „Вечен и Неубиваем“. Ребята всех приглашают на концерт в Перми 16 марта», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте». Шоу-группы «Полматери», как рассказывало URA.RU, запланировано на 10 апреля. Ранее СМИ со ссылкой на источники в музыкальной индустрии рассказала, что промоутеры и продюсеры якобы получили новый список артистов, которым нельзя выступать в России. В нем, кроме прочих, названы группы «Полматери» и «План Ломоносова», а также Лолита Милявская, чье выступление в Перми находится под угрозой.

В марте и апреле в Перми должны выступить с концертами музыкальные группы «План Ломоносова» и «Полматери». Эти команды присутствуют в списке артистов, которым якобы запрещены выступления в России. Его ранее публиковали некоторые СМИ. «„План Ломоносова“ начнет тур под названием „Вечен и Неубиваем“. Ребята всех приглашают на концерт в Перми 16 марта», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте». Шоу-группы «Полматери», как рассказывало URA.RU, запланировано на 10 апреля. Ранее СМИ со ссылкой на источники в музыкальной индустрии рассказала, что промоутеры и продюсеры якобы получили новый список артистов, которым нельзя выступать в России. В нем, кроме прочих, названы группы «Полматери» и «План Ломоносова», а также Лолита Милявская, чье выступление в Перми находится под угрозой.