11 февраля 2024

В Перми анонсировали концерты «запрещенных» музыкантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыканты готовятся к концертам в Перми Фото:

В марте и апреле в Перми должны выступить с концертами музыкальные группы «План Ломоносова» и «Полматери». Эти команды присутствуют в списке артистов, которым якобы запрещены выступления в России. Его ранее публиковали некоторые СМИ.

«„План Ломоносова“ начнет тур под названием „Вечен и Неубиваем“. Ребята всех приглашают на концерт в Перми 16 марта», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте». Шоу-группы «Полматери», как рассказывало URA.RU, запланировано на 10 апреля.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в музыкальной индустрии рассказала, что промоутеры и продюсеры якобы получили новый список артистов, которым нельзя выступать в России. В нем, кроме прочих, названы группы «Полматери» и «План Ломоносова», а также Лолита Милявская, чье выступление в Перми находится под угрозой.

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В марте и апреле в Перми должны выступить с концертами музыкальные группы «План Ломоносова» и «Полматери». Эти команды присутствуют в списке артистов, которым якобы запрещены выступления в России. Его ранее публиковали некоторые СМИ. «„План Ломоносова“ начнет тур под названием „Вечен и Неубиваем“. Ребята всех приглашают на концерт в Перми 16 марта», — говорится в анонсе в соцсети «ВКонтакте». Шоу-группы «Полматери», как рассказывало URA.RU, запланировано на 10 апреля. Ранее СМИ со ссылкой на источники в музыкальной индустрии рассказала, что промоутеры и продюсеры якобы получили новый список артистов, которым нельзя выступать в России. В нем, кроме прочих, названы группы «Полматери» и «План Ломоносова», а также Лолита Милявская, чье выступление в Перми находится под угрозой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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