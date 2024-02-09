В Перми концерт участницы скандальной «голой вечеринки» оказался под угрозой срыва

Продажа билетов на концерт певицы Лолиты в Перми приостановлена

10 февраля 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Концерт Лолиты в Перми запланирован на март Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» В Перми приостановили продажу билетов на концерт артистки Лолиты Милявской. Выступление должно было состояться 19 марта на сцене ДК имени Солдатова. В «Пермских зрелищных кассах» отмечали, что все места распроданы, при этом само событие пропало из сервиса «Яндекс.Афиша». «Продажу билетов приостановили. Отменят или перенесут концерт Лолиты, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг это произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — рассказали организаторы концерта в беседе с 59.RU. Концерты Лолиты по всей стране начали отменять после участия певицы в нашумевшей «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Другие побывавшие там звезды шоу-бизнеса столкнулись с культурой отмены, лишаясь контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня. Юристы и социологи отмечали, что организаторы вечеринки не нарушали законодательство РФ.

В Перми приостановили продажу билетов на концерт артистки Лолиты Милявской. Выступление должно было состояться 19 марта на сцене ДК имени Солдатова. В «Пермских зрелищных кассах» отмечали, что все места распроданы, при этом само событие пропало из сервиса «Яндекс.Афиша». «Продажу билетов приостановили. Отменят или перенесут концерт Лолиты, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг это произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — рассказали организаторы концерта в беседе с 59.RU. Концерты Лолиты по всей стране начали отменять после участия певицы в нашумевшей «голой вечернике» блогера Анастасии Ивлеевой. Другие побывавшие там звезды шоу-бизнеса столкнулись с культурой отмены, лишаясь контрактов и возможности участия в мероприятиях различного уровня. Юристы и социологи отмечали, что организаторы вечеринки не нарушали законодательство РФ.