Курганский ХК «Зауралье» сыграет против одного из лидеров чемпионата ВХЛ в Перми. Фото

Курганский ХК «Зауралье» сыграет на выезде против пермского «Молота»

12 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» сыграет в Перми против «Молота» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проведет матч с лидером чемпионата ВХЛ — пермским «Молотом». Первая игра сезона завершилась победой курганских хоккеистов со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте клуба. «12 февраля в 19:00 по курганскому времени в Перми матчем против „Молота“ откроем заключительную в этом регулярном чемпионате выездную серию. Пермяки проводят отличный сезон и претендуют в регулярке на самые высокие места. Сейчас „Молот“ на втором месте и еще имеет шансы подвинуть с первого „Рубин“. Мы пока пятые, но боремся за тройку», — говорится в сообщении клуба. В пресс-службе клуба отметили, что в последних пяти встречах команда из Перми потерпела четыре поражения. На этот же отрезке ХК «Зауралье» имеет две победы. Всего история противостояний клубов насчитывает 41 официальную игру. В основное время хоккеисты из Кургана одержали верх 18 раз. Пермяки смогли выиграть лишь в 14 встречах. В овертайме и серии буллитов между командами одинаковое количество побед — по одной и трем выигрышам соответственно. На заключительную выездную серию матчей в сезоне у ХК «Зауралье» отправились 29 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 16 нападающих. На игры не поехали защитник Артем Икамацких и нападающий Кирилл Тагиров, которые продолжают восстанавливаться и работать по индивидуальному графику. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет последнюю серию выездных игр в сезоне 2023/2024. Курганских хоккеистов ждут встречи с «Молотом», «Ижсталью», «Челнами» и «Торосом». После этого команду ждут игры на вылет в плей-офф. В турнирной таблице «Зауралье» идет на пятом месте, имея в активе 75 очков. Фото: сайт ХК «Зауралье» Скрин: сайт ХК «Зауралье» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проведет матч с лидером чемпионата ВХЛ — пермским «Молотом». Первая игра сезона завершилась победой курганских хоккеистов со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте клуба. «12 февраля в 19:00 по курганскому времени в Перми матчем против „Молота“ откроем заключительную в этом регулярном чемпионате выездную серию. Пермяки проводят отличный сезон и претендуют в регулярке на самые высокие места. Сейчас „Молот“ на втором месте и еще имеет шансы подвинуть с первого „Рубин“. Мы пока пятые, но боремся за тройку», — говорится в сообщении клуба. В пресс-службе клуба отметили, что в последних пяти встречах команда из Перми потерпела четыре поражения. На этот же отрезке ХК «Зауралье» имеет две победы. Всего история противостояний клубов насчитывает 41 официальную игру. В основное время хоккеисты из Кургана одержали верх 18 раз. Пермяки смогли выиграть лишь в 14 встречах. В овертайме и серии буллитов между командами одинаковое количество побед — по одной и трем выигрышам соответственно. На заключительную выездную серию матчей в сезоне у ХК «Зауралье» отправились 29 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 16 нападающих. На игры не поехали защитник Артем Икамацких и нападающий Кирилл Тагиров, которые продолжают восстанавливаться и работать по индивидуальному графику. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет последнюю серию выездных игр в сезоне 2023/2024. Курганских хоккеистов ждут встречи с «Молотом», «Ижсталью», «Челнами» и «Торосом». После этого команду ждут игры на вылет в плей-офф. В турнирной таблице «Зауралье» идет на пятом месте, имея в активе 75 очков.