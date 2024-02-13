Рестораны заманивают пермяков на 14 февраля скидками и бесплатными угощениями

Пермские шеф-повары угостят пермяков своими блюдами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские кафе и рестораны в честь Дня святого Валентина решили сделать скидки на блюда из меню, а где-то даже предоставить их бесплатно. URA.RU сделало подборку предложений, которые придумали заведения на 14 февраля.

Бесплатное угощение от шеф-повара

В ресторане «Люля Любя» на 14 февраля влюбленных обещают угостить бесплатным блюдом от шеф-повара. Для этого нужно забронировать столик заранее. Также комплимент от шефа предложат всем гостям ресторанов «FOUR» и «Карин». Кроме угощения здесь обещают выступление кавер-групп. Информация об этом размещена в социальных сетях заведений.

Эксклюзивный коктейль

В грузинских ресторанах «Хочу Пури» предлагают попробовать эксклюзивные коктейли. Их можно будет заказать только 14 февраля, сообщили в заведении корреспонденту агентства. Состав напитка и цену держат в секрете до наступления праздника.

Кофе со скидкой 50%

В сети магазинов «Жизньмарт», которые работают в формате кафе, сделают скидку 50% на кофе всем посетителям. Для этого не обязательно приходить со своей парой. Достаточно просто позвонить по телефону и сказать собеседнику «Я тебя люблю» так, чтобы признание услышал бариста.

Пицца в виде сердца

В кафе «Pizzaman» 14 февраля будут печь пиццу в виде валентинки. При этом начинку туда можно положить любую из ассортимента заведения. Стоимость пиццы-сердца такая же как у любой пиццы диаметра 30 сантиметров, отмечают в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».