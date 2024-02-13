Рестораны заманивают пермяков на 14 февраля скидками и бесплатными угощениями

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Российское вино в ресторане "Паштет". Екатеринбург, цветы, бокал с вином
Пермские шеф-повары угостят пермяков своими блюдами Фото:

Пермские кафе и рестораны в честь Дня святого Валентина решили сделать скидки на блюда из меню, а где-то даже предоставить их бесплатно. URA.RU сделало подборку предложений, которые придумали заведения на 14 февраля.

Бесплатное угощение от шеф-повара

В ресторане «Люля Любя» на 14 февраля влюбленных обещают угостить бесплатным блюдом от шеф-повара. Для этого нужно забронировать столик заранее. Также комплимент от шефа предложат всем гостям ресторанов «FOUR» и «Карин». Кроме угощения здесь обещают выступление кавер-групп. Информация об этом размещена в социальных сетях заведений.

Эксклюзивный коктейль

В грузинских ресторанах «Хочу Пури» предлагают попробовать эксклюзивные коктейли. Их можно будет заказать только 14 февраля, сообщили в заведении корреспонденту агентства. Состав напитка и цену держат в секрете до наступления праздника.

Кофе со скидкой 50%

В сети магазинов «Жизньмарт», которые работают в формате кафе, сделают скидку 50% на кофе всем посетителям. Для этого не обязательно приходить со своей парой. Достаточно просто позвонить по телефону и сказать собеседнику «Я тебя люблю» так, чтобы признание услышал бариста.

Пицца в виде сердца

В кафе «Pizzaman» 14 февраля будут печь пиццу в виде валентинки. При этом начинку туда можно положить любую из ассортимента заведения. Стоимость пиццы-сердца такая же как у любой пиццы диаметра 30 сантиметров, отмечают в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».

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Пермские кафе и рестораны в честь Дня святого Валентина решили сделать скидки на блюда из меню, а где-то даже предоставить их бесплатно. URA.RU сделало подборку предложений, которые придумали заведения на 14 февраля. В ресторане «Люля Любя» на 14 февраля влюбленных обещают угостить бесплатным блюдом от шеф-повара. Для этого нужно забронировать столик заранее. Также комплимент от шефа предложат всем гостям ресторанов «FOUR» и «Карин». Кроме угощения здесь обещают выступление кавер-групп. Информация об этом размещена в социальных сетях заведений. В грузинских ресторанах «Хочу Пури» предлагают попробовать эксклюзивные коктейли. Их можно будет заказать только 14 февраля, сообщили в заведении корреспонденту агентства. Состав напитка и цену держат в секрете до наступления праздника. В сети магазинов «Жизньмарт», которые работают в формате кафе, сделают скидку 50% на кофе всем посетителям. Для этого не обязательно приходить со своей парой. Достаточно просто позвонить по телефону и сказать собеседнику «Я тебя люблю» так, чтобы признание услышал бариста. В кафе «Pizzaman» 14 февраля будут печь пиццу в виде валентинки. При этом начинку туда можно положить любую из ассортимента заведения. Стоимость пиццы-сердца такая же как у любой пиццы диаметра 30 сантиметров, отмечают в группе кафе в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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