Челябинское УФАС предупредило фирму «Ариант» о недобросовестной конкуренции

15 февраля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Нарушение выявили в фирменных магазинах компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Челябинское УФАС России выдало предупреждение ООО «Агрофирма Ариант» о выявлении в действиях компании признаки недобросовестных конкурентных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре антимонопольной службы. «Агрофирма Ариант» в сети фирменных магазинов по Челябинской области запустило промо-акцию на «Пельмени Домашние». В рамках акции реализуется 1,5 кг продукции по цене 1 кг. При этом на этикетке написано: «Масса нетто 1500 г.» и «+50% бесплатно», — сообщили в пресс-центре ведомства. В УФАС считают, что потенциальные покупатели могут полагать, что в рамках акции приобретают бесплатно 50% от 1,5 кг, то есть 750 граммов. Таким образом «Ариант» может вводить в заблуждение потенциальных покупателей. По мнению антимонопольного органа, такие действия компании содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Представители «Арианта» в своих пояснениях ведомству указали, что информация «+50% бесплатно» на упаковке «Пельмени Домашние» означает 500 граммов продукции, то есть 50% от 1 килограмма. В УФАС отметили, что надпись «+50% бесплатно» создает преимущества перед конкурентами и обеспечивает возрастание спроса на продукцию, то есть является дополнительным стимулом к покупке. Ведомство предписало «Арианту» прекратить распространение пельменей весом 1,5 кг с надписью на этикетке «+50% бесплатно» до 13 марта. URA.RU направило в адрес ООО «Агрофирма Ариант» запрос комментария. На момент выхода публикации ответа на запрос не поступило. Обновлено в 12:00 по уральскому времени «Мы приняли к сведению замечания УФАС о недостоточно полной информации на потребительской этикетке пельменей. С 1 по 30 ноября реализовывалась ограниченная партия пельменей, после чего их производство было прекращено. Акция была организована с целью проявить лояльность к покупателям за счет увеличеня веса упаковки на 50% (от 1 кг до 1,5) сохранением цены реализации за 1 кг. Отмеченные замечания УФАСом будут устранены и учтены в дальнейшей работе», — прокомментировали в пресс-службе ООО «Агрофирма Ариант». По мнению УФАС, одновременно содержащаяся информация «1500 г.» и «+ 50% бесплатно» может ввести в заблуждение потенциальных покупателей Фото: пресс-служба УФАС России по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Челябинское УФАС России выдало предупреждение ООО «Агрофирма Ариант» о выявлении в действиях компании признаки недобросовестных конкурентных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре антимонопольной службы. «Агрофирма Ариант» в сети фирменных магазинов по Челябинской области запустило промо-акцию на «Пельмени Домашние». В рамках акции реализуется 1,5 кг продукции по цене 1 кг. При этом на этикетке написано: «Масса нетто 1500 г.» и «+50% бесплатно», — сообщили в пресс-центре ведомства. В УФАС считают, что потенциальные покупатели могут полагать, что в рамках акции приобретают бесплатно 50% от 1,5 кг, то есть 750 граммов. Таким образом «Ариант» может вводить в заблуждение потенциальных покупателей. По мнению антимонопольного органа, такие действия компании содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Представители «Арианта» в своих пояснениях ведомству указали, что информация «+50% бесплатно» на упаковке «Пельмени Домашние» означает 500 граммов продукции, то есть 50% от 1 килограмма. В УФАС отметили, что надпись «+50% бесплатно» создает преимущества перед конкурентами и обеспечивает возрастание спроса на продукцию, то есть является дополнительным стимулом к покупке. Ведомство предписало «Арианту» прекратить распространение пельменей весом 1,5 кг с надписью на этикетке «+50% бесплатно» до 13 марта. URA.RU направило в адрес ООО «Агрофирма Ариант» запрос комментария. На момент выхода публикации ответа на запрос не поступило. Обновлено в 12:00 по уральскому времени «Мы приняли к сведению замечания УФАС о недостоточно полной информации на потребительской этикетке пельменей. С 1 по 30 ноября реализовывалась ограниченная партия пельменей, после чего их производство было прекращено. Акция была организована с целью проявить лояльность к покупателям за счет увеличеня веса упаковки на 50% (от 1 кг до 1,5) сохранением цены реализации за 1 кг. Отмеченные замечания УФАСом будут устранены и учтены в дальнейшей работе», — прокомментировали в пресс-службе ООО «Агрофирма Ариант».