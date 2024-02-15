В ХМАО следователи заставили выплатить директора фирмы долг по зарплате

15 февраля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО следователи заставили директора фирмы выплатить сотрудникам долги по зарплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске следователи заставили директора фирмы выплатить свыше трех миллионов рублей своим сотрудникам. Обвиняемый не платил работникам зарплату более двух месяцев. Об этом сообщил Следственный комитет по ХМАО на своем сайте.



«Установлено, что обвиняемый в нарушение положений Трудового кодекса РФ направил денежные средства организации на погашение финансовых обязательств перед контрагентами. При этом он допустил образование задолженности свыше 3 миллионов рублей по заработной плате перед 21 работником», — говорится в сообщении.



Директор организации признал свою вину и погасил задолженность в полном объеме. Он также выплатил сотрудникам компенсацию за задержку выплат.



Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе руководитель компании по производству электромонтажных работ ПНФ «СТЭС» погасил долги по зарплате в размере более 1,5 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Трудовые права сотрудников были восстановлены.

В Нижневартовске следователи заставили директора фирмы выплатить свыше трех миллионов рублей своим сотрудникам. Обвиняемый не платил работникам зарплату более двух месяцев. Об этом сообщил Следственный комитет по ХМАО на своем сайте. «Установлено, что обвиняемый в нарушение положений Трудового кодекса РФ направил денежные средства организации на погашение финансовых обязательств перед контрагентами. При этом он допустил образование задолженности свыше 3 миллионов рублей по заработной плате перед 21 работником», — говорится в сообщении. Директор организации признал свою вину и погасил задолженность в полном объеме. Он также выплатил сотрудникам компенсацию за задержку выплат. Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе руководитель компании по производству электромонтажных работ ПНФ «СТЭС» погасил долги по зарплате в размере более 1,5 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Трудовые права сотрудников были восстановлены.