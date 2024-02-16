16 февраля 2024

В Челябинской области восстановят УАЗ, в который попал дрон в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
В качестве гуманитарной помощи жители передали также подарочные наборы Фото:
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В Нагайбакский район Челябинской области привезут «УАЗ-Нагайбак», поврежденный дроном в бою в зоне СВО. Об этом сообщают местные СМИ.

«…манипулятор забирает поврежденный в бою УАЗ „Нагайбак“ на ремонт», — сообщает газета «Всходы» в своем telegram-канале. В автомобиль «УАЗ-Нагайбак», средства на который были собраны в Нагайбакском районе, попал дрон.

Пока машину ремонтируют в Челябинской области, в зону спецоперации увезут «Буханку». Этот транспорт был приобретен силами предпринимателей и неравнодушных жителей района. 17 февраля манипулятор с машиной отправился в зону СВО. В качестве гуманитарной помощи жители также передали генераторы и подарочные наборы ко Дню защитника отечества. Сопровождающих в дальнюю дорогу благословил отец Ефимий.

Акцию по сбору средств на автомобиль «УАЗ-Нагайбак» в социальной сети в прошлом году объявил депутат районного собрания Алексей Кинзин. В двадцатых числах января в машину попал дрон. Водителя ранило осколком, ему потребовалась помощь медиков. Экипаж из шести человек успел выпрыгнуть из машины. Восстановлением транспорта бесплатно займется магнитогорский «УАЗ-центр». Необходимо заменить стекла, электрику, провести кузовные работы.

Манипулятор с «Буханкой» из Нагайбакского района отправился в зону СВО
Манипулятор с «Буханкой» из Нагайбакского района отправился в зону СВО

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В Нагайбакский район Челябинской области привезут «УАЗ-Нагайбак», поврежденный дроном в бою в зоне СВО. Об этом сообщают местные СМИ. «…манипулятор забирает поврежденный в бою УАЗ „Нагайбак“ на ремонт», — сообщает газета «Всходы» в своем telegram-канале. В автомобиль «УАЗ-Нагайбак», средства на который были собраны в Нагайбакском районе, попал дрон. Пока машину ремонтируют в Челябинской области, в зону спецоперации увезут «Буханку». Этот транспорт был приобретен силами предпринимателей и неравнодушных жителей района. 17 февраля манипулятор с машиной отправился в зону СВО. В качестве гуманитарной помощи жители также передали генераторы и подарочные наборы ко Дню защитника отечества. Сопровождающих в дальнюю дорогу благословил отец Ефимий. Акцию по сбору средств на автомобиль «УАЗ-Нагайбак» в социальной сети в прошлом году объявил депутат районного собрания Алексей Кинзин. В двадцатых числах января в машину попал дрон. Водителя ранило осколком, ему потребовалась помощь медиков. Экипаж из шести человек успел выпрыгнуть из машины. Восстановлением транспорта бесплатно займется магнитогорский «УАЗ-центр». Необходимо заменить стекла, электрику, провести кузовные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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