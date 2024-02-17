За вход в метро мужчина предложил две тысячи рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая» охрана не пустила пьяного мужчину на станцию. Из-за чего тот устроил громкие разборки, предлагая работникам две тысячи рублей за вход. Позже сотрудники полиции успокоили дебошира, рассказал очевидец.

«Мужчина устроил пьяный дебош. Его не пускали в метро, и он решил подкупить охрану за две тысячи рублей, на что те стойко ответили отказом, и это огорчило мужчину… Он попытался проскочить, но был схвачен нарядом полиции», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Работник метро пояснил мужчине, что не пропустит его на станцию из-за пьяного состояния. Недовольный екатеринбуржец принялся оскорблять сотрудников, после чего к нему вышли силовики и успокоили его.