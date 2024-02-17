17 февраля 2024

Екатеринбуржец устроил пьяный дебош в метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станция метро 1905 года. Екатеринбург, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, метро, станция 1905 года, пассажиры метро
За вход в метро мужчина предложил две тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая» охрана не пустила пьяного мужчину на станцию. Из-за чего тот устроил громкие разборки, предлагая работникам две тысячи рублей за вход. Позже сотрудники полиции успокоили дебошира, рассказал очевидец.

«Мужчина устроил пьяный дебош. Его не пускали в метро, и он решил подкупить охрану за две тысячи рублей, на что те стойко ответили отказом, и это огорчило мужчину… Он попытался проскочить, но был схвачен нарядом полиции», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Работник метро пояснил мужчине, что не пропустит его на станцию из-за пьяного состояния. Недовольный екатеринбуржец принялся оскорблять сотрудников, после чего к нему вышли силовики и успокоили его.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на станции метро «Ботаническая» охрана не пустила пьяного мужчину на станцию. Из-за чего тот устроил громкие разборки, предлагая работникам две тысячи рублей за вход. Позже сотрудники полиции успокоили дебошира, рассказал очевидец. «Мужчина устроил пьяный дебош. Его не пускали в метро, и он решил подкупить охрану за две тысячи рублей, на что те стойко ответили отказом, и это огорчило мужчину… Он попытался проскочить, но был схвачен нарядом полиции», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Работник метро пояснил мужчине, что не пропустит его на станцию из-за пьяного состояния. Недовольный екатеринбуржец принялся оскорблять сотрудников, после чего к нему вышли силовики и успокоили его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...