Свердловчанин избил поленом и задушил товарища

19 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Ранее обвиняемый уже был судим — тоже за убийство Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поселке Арти (Свердловская область) пьяный мужчина поругался с товарищем, избил его поленом и задушил. Это произошло 12 февраля, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов Артинского района, после ссоры избил руками, ногами и поленом друга. После этого он задушил его. Мужчина умер на месте происшествия», — пояснил Шульга. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу. Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. «Из мест лишения свободы он освободился лишь в конце декабря 2023 года. Он провел на свободе лишь полтора месяца, и его вновь потянуло на криминальные приключения. Теперь, если суд докажет его вину, то ему придется вновь вернуться в пенитенциарное учреждение на длительный срок», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В поселке Арти (Свердловская область) пьяный мужчина поругался с товарищем, избил его поленом и задушил. Это произошло 12 февраля, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов Артинского района, после ссоры избил руками, ногами и поленом друга. После этого он задушил его. Мужчина умер на месте происшествия», — пояснил Шульга. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу. Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. «Из мест лишения свободы он освободился лишь в конце декабря 2023 года. Он провел на свободе лишь полтора месяца, и его вновь потянуло на криминальные приключения. Теперь, если суд докажет его вину, то ему придется вновь вернуться в пенитенциарное учреждение на длительный срок», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.