Свердловчанин избил поленом и задушил товарища

В поселке Арти (Свердловская область) пьяный мужчина поругался с товарищем, избил его поленом и задушил. Это произошло 12 февраля, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.
«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов Артинского района, после ссоры избил руками, ногами и поленом друга. После этого он задушил его. Мужчина умер на месте происшествия», — пояснил Шульга. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу.
Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. «Из мест лишения свободы он освободился лишь в конце декабря 2023 года. Он провел на свободе лишь полтора месяца, и его вновь потянуло на криминальные приключения. Теперь, если суд докажет его вину, то ему придется вновь вернуться в пенитенциарное учреждение на длительный срок», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.