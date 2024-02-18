18 февраля 2024
17 февраля 2024

Свердловчанин избил поленом и задушил товарища

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопожарные меры. Екатеринбург, бревна, дрова
Ранее обвиняемый уже был судим — тоже за убийство Фото:

В поселке Арти (Свердловская область) пьяный мужчина поругался с товарищем, избил его поленом и задушил. Это произошло 12 февраля, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов Артинского района, после ссоры избил руками, ногами и поленом друга. После этого он задушил его. Мужчина умер на месте происшествия», — пояснил Шульга. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу.

Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. «Из мест лишения свободы он освободился лишь в конце декабря 2023 года. Он провел на свободе лишь полтора месяца, и его вновь потянуло на криминальные приключения. Теперь, если суд докажет его вину, то ему придется вновь вернуться в пенитенциарное учреждение на длительный срок», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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В поселке Арти (Свердловская область) пьяный мужчина поругался с товарищем, избил его поленом и задушил. Это произошло 12 февраля, сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Александр Шульга. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из частных домов Артинского района, после ссоры избил руками, ногами и поленом друга. После этого он задушил его. Мужчина умер на месте происшествия», — пояснил Шульга. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве. Суд отправил его под стражу. Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. «Из мест лишения свободы он освободился лишь в конце декабря 2023 года. Он провел на свободе лишь полтора месяца, и его вновь потянуло на криминальные приключения. Теперь, если суд докажет его вину, то ему придется вновь вернуться в пенитенциарное учреждение на длительный срок», — добавил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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