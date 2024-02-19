Пермский штурмовик рассказал о сложностях при взятии Авдеевки

Во время штурма Авдеевки пермских бойцов СВО обстреливали минометами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, солдат, штурмовик, тренировка на полигоне
Боец СВО из Пермского края принял участие в освобождении Авдеевки Фото:

Во время штурма Авдеевки враг знал, как именно будут двигаться бойцы СВО и обстреливал их из минометов. Об этом URA.RU рассказал пермяк с позывным «Тяпа», который принимал участие в освобождении Авдеевки.

«Сложность во время штурма Авдеевки заключалась в том, что враг знал куда мы будем заходить. Нас обстреливали артиллерией и минометами. При заходе в город на танках была опасность того, что в любом здании мог находиться противник с тяжелым вооружением: противотанковыми управляемыми ракетами или ручными противотанковыми гранатометами», — рассказал штурмовик.

По словам бойца, перед тем как заходить в город российские штурмовики обстреливали их с закрытых огневых позиций. Также при захвате Авдеевки работали пешие группы. Они состояли в основном из трех человек.

Ранее URA.RU сообщало, что штурмовики, принимавшие участие в освобождении Авдеевки и Бахмута (Артемовска) получили письма от юных пермяков. Бойцы СВО записали видео с благодарностями пермским школьникам.

Пермяк в зоне СВО
Пермяк в зоне СВО
Пермяк в зоне боевых действий
Пермяк в зоне боевых действий

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Во время штурма Авдеевки враг знал, как именно будут двигаться бойцы СВО и обстреливал их из минометов. Об этом URA.RU рассказал пермяк с позывным «Тяпа», который принимал участие в освобождении Авдеевки. «Сложность во время штурма Авдеевки заключалась в том, что враг знал куда мы будем заходить. Нас обстреливали артиллерией и минометами. При заходе в город на танках была опасность того, что в любом здании мог находиться противник с тяжелым вооружением: противотанковыми управляемыми ракетами или ручными противотанковыми гранатометами», — рассказал штурмовик. По словам бойца, перед тем как заходить в город российские штурмовики обстреливали их с закрытых огневых позиций. Также при захвате Авдеевки работали пешие группы. Они состояли в основном из трех человек. Ранее URA.RU сообщало, что штурмовики, принимавшие участие в освобождении Авдеевки и Бахмута (Артемовска) получили письма от юных пермяков. Бойцы СВО записали видео с благодарностями пермским школьникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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