Пермский штурмовик рассказал о сложностях при взятии Авдеевки

Во время штурма Авдеевки пермских бойцов СВО обстреливали минометами

Боец СВО из Пермского края принял участие в освобождении Авдеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время штурма Авдеевки враг знал, как именно будут двигаться бойцы СВО и обстреливал их из минометов. Об этом URA.RU рассказал пермяк с позывным «Тяпа», который принимал участие в освобождении Авдеевки.

«Сложность во время штурма Авдеевки заключалась в том, что враг знал куда мы будем заходить. Нас обстреливали артиллерией и минометами. При заходе в город на танках была опасность того, что в любом здании мог находиться противник с тяжелым вооружением: противотанковыми управляемыми ракетами или ручными противотанковыми гранатометами», — рассказал штурмовик.

По словам бойца, перед тем как заходить в город российские штурмовики обстреливали их с закрытых огневых позиций. Также при захвате Авдеевки работали пешие группы. Они состояли в основном из трех человек.

Ранее URA.RU сообщало, что штурмовики, принимавшие участие в освобождении Авдеевки и Бахмута (Артемовска) получили письма от юных пермяков. Бойцы СВО записали видео с благодарностями пермским школьникам.

Пермяк в зоне СВО Предоставлено героем публикации