Мэрия Магнитогорска снесет более 20 ветхоаварийных домов

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут подрядчика на снос 21 ветхоаварийного жилого дома почти за 15 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на официальном портале госзакупок.
«Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Максимальная цена контракта — 14 млн 715 тысяч 314 рублей», — такая информация о закупке размещена на портале.
В перечне значится 21 дом, который предназначен для сноса. Стоимость сноса каждого из домов обозначена индивидуально. Она составляет от чуть более 400 тысяч до миллиона ста тысяч рублей.
Одним из требований к подрядчикам является наличие у них опыта выполнения работ по сносу зданий. Окончание подачи заявок — 20 февраля.
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