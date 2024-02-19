Мэрия Магнитогорска снесет более 20 ветхоаварийных домов

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Подрядчик должен снести 21 ветхий дом Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут подрядчика на снос 21 ветхоаварийного жилого дома почти за 15 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на официальном портале госзакупок.

«Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Максимальная цена контракта — 14 млн 715 тысяч 314 рублей», — такая информация о закупке размещена на портале.

В перечне значится 21 дом, который предназначен для сноса. Стоимость сноса каждого из домов обозначена индивидуально. Она составляет от чуть более 400 тысяч до миллиона ста тысяч рублей.

Одним из требований к подрядчикам является наличие у них опыта выполнения работ по сносу зданий. Окончание подачи заявок — 20 февраля.

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В Магнитогорске (Челябинская область) ищут подрядчика на снос 21 ветхоаварийного жилого дома почти за 15 миллионов рублей. Информация об аукционе размещена на официальном портале госзакупок. «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Максимальная цена контракта — 14 млн 715 тысяч 314 рублей», — такая информация о закупке размещена на портале. В перечне значится 21 дом, который предназначен для сноса. Стоимость сноса каждого из домов обозначена индивидуально. Она составляет от чуть более 400 тысяч до миллиона ста тысяч рублей. Одним из требований к подрядчикам является наличие у них опыта выполнения работ по сносу зданий. Окончание подачи заявок — 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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