В ХМАО бывшего мэра лишили прав прав на полтора года

Экс-главу Березовского района ХМАО Артеева лишили прав за пьяную езду

Экс-главу Березовского района ХМАО Павла Артеева лишили прав за пьяную езду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего мэра Березовского района ХМАО Павла Артеева лишили прав за пьяную езду. Он не сможет сесть за руль 1,5 года и заплатит 30 тысяч рублей штрафа. Решение опубликовано на сайте мирового суда.

«Артеева Павла Владимировича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев», — указано в решении суда.

В документах указано, что глава района отказался проходить медосвидетельствование, когда к его съехавшей в кювет машине приблизились сотрудники ДПС. «Водитель Артеев в связи с отказом от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, при наличии у него признаков алкогольного опьянения в виде запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи, направлен на медицинское освидетельствование. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения Артеев отказался. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения зафиксирован в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а также на видеозаписи, представленной в материалы дела», — сообщается в решении.

В беседе с журналистом URA.RU Артеев заявил, что пока не может прокомментировать решение мирового суда, поскольку не получил его на руки. Обжаловать его можно в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.

Артеев сложил полномочия, когда в соцсетях начала расходиться информация о его ДТП. Он написал в соцсетях, что подставил под удар репутацию власти.