Мэр из ХМАО подал в отставку после признания в пьянстве за рулем

Глава Березовского района Артеев уволился из-за пьянства за рулем

28 ноября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев покинул мэрию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев покинул пост после признания в пьянстве за рулем. Об этом мэр написал на своей странице в соцсетях. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. <…> Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — сообщил Артеев. Он заявил, что осознал, как подвел руководство региона, коллектив администрации района и команду. «Поэтому считают свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам», — добавил экс-мэр. ДТП произошло в ночь на 25 ноября. Артеев, управляя личным кроссовером, угодил в кювет. Он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее URA.RU писало, что Артеева исключили из «Единой России». Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав управления транспортным средством на 1,5-2 года.

Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев покинул пост после признания в пьянстве за рулем. Об этом мэр написал на своей странице в соцсетях. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. <…> Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — сообщил Артеев. Он заявил, что осознал, как подвел руководство региона, коллектив администрации района и команду. «Поэтому считают свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам», — добавил экс-мэр. ДТП произошло в ночь на 25 ноября. Артеев, управляя личным кроссовером, угодил в кювет. Он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее URA.RU писало, что Артеева исключили из «Единой России». Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав управления транспортным средством на 1,5-2 года.