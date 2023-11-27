27 ноября 2023

Мэр из ХМАО подал в отставку после признания в пьянстве за рулем

Глава Березовского района Артеев уволился из-за пьянства за рулем
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев покинул мэрию Фото:

Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев покинул пост после признания в пьянстве за рулем. Об этом мэр написал на своей странице в соцсетях.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. <…> Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — сообщил Артеев.

Он заявил, что осознал, как подвел руководство региона, коллектив администрации района и команду. «Поэтому считают свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам», — добавил экс-мэр.

ДТП произошло в ночь на 25 ноября. Артеев, управляя личным кроссовером, угодил в кювет. Он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее URA.RU писало, что Артеева исключили из «Единой России». Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав управления транспортным средством на 1,5-2 года.

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Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев покинул пост после признания в пьянстве за рулем. Об этом мэр написал на своей странице в соцсетях. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. <…> Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — сообщил Артеев. Он заявил, что осознал, как подвел руководство региона, коллектив администрации района и команду. «Поэтому считают свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам», — добавил экс-мэр. ДТП произошло в ночь на 25 ноября. Артеев, управляя личным кроссовером, угодил в кювет. Он отказался проходить медосвидетельствование. Ранее URA.RU писало, что Артеева исключили из «Единой России». Ему грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав управления транспортным средством на 1,5-2 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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