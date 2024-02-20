В мире Европа В Литве заявили о задержании лиц, действовавших якобы по заданию спецслужб РФ 21 февраля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 + Точное количество задержанных не раскрывается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики стран Балтии в результате совместной операции на территории Литвы и Эстонии задержали граждан, которые якобы действовали от лица российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба литовского департамента госбезопасности. «В рамках сотрудничества органов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица. Их подозревают в преступных действиях по указаниям спецслужб РФ», — написано в сообщении на сайте ведомства. Сколько человек задержали, неизвестно. По информации департамента, часть являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, россияне, находящиеся за рубежом, испытывают давление западных спецслужб. По его мнению, одна из целей таких действий — вербовка. Силовики стран Балтии в результате совместной операции на территории Литвы и Эстонии задержали граждан, которые якобы действовали от лица российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба литовского департамента госбезопасности. «В рамках сотрудничества органов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица. Их подозревают в преступных действиях по указаниям спецслужб РФ», — написано в сообщении на сайте ведомства. Сколько человек задержали, неизвестно. По информации департамента, часть являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, россияне, находящиеся за рубежом, испытывают давление западных спецслужб. По его мнению, одна из целей таких действий — вербовка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям