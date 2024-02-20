В Литве заявили о задержании лиц, действовавших якобы по заданию спецслужб РФ

Силовики стран Балтии в результате совместной операции на территории Литвы и Эстонии задержали граждан, которые якобы действовали от лица российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба литовского департамента госбезопасности.
«В рамках сотрудничества органов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица. Их подозревают в преступных действиях по указаниям спецслужб РФ», — написано в сообщении
Сколько человек задержали, неизвестно. По информации департамента, часть являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России.
По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, россияне, находящиеся за рубежом, испытывают давление западных спецслужб. По его мнению, одна из целей таких действий — вербовка.
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