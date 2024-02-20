20 февраля 2024

В Литве заявили о задержании лиц, действовавших якобы по заданию спецслужб РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Точное количество задержанных не раскрывается Фото:

Силовики стран Балтии в результате совместной операции на территории Литвы и Эстонии задержали граждан, которые якобы действовали от лица российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба литовского департамента госбезопасности.

«В рамках сотрудничества органов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица. Их подозревают в преступных действиях по указаниям спецслужб РФ», — написано в сообщении на сайте ведомства.

Сколько человек задержали, неизвестно. По информации департамента, часть являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, россияне, находящиеся за рубежом, испытывают давление западных спецслужб. По его мнению, одна из целей таких действий — вербовка.

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Силовики стран Балтии в результате совместной операции на территории Литвы и Эстонии задержали граждан, которые якобы действовали от лица российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба литовского департамента госбезопасности. «В рамках сотрудничества органов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица. Их подозревают в преступных действиях по указаниям спецслужб РФ», — написано в сообщении на сайте ведомства. Сколько человек задержали, неизвестно. По информации департамента, часть являются гражданами Эстонии, часть имеет двойное гражданство Эстонии и России. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, россияне, находящиеся за рубежом, испытывают давление западных спецслужб. По его мнению, одна из целей таких действий — вербовка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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