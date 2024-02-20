Житель Нефтеюганского района погиб в аварии на автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск». 23-летний мужчина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», сообщает Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«На 725 километре автодороги Р-404 „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. По предварительной информации, водитель „Volkswagen Polo“ допустил выезд на встречную полосу дороги», — рассказал замначальника отдела Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району Тимур Борашевич.
Водитель Volkswagen Polo от полученных травм скончался на месте. Водитель за рулем «ГАЗ» получил травмы. Полиция устанавливает причины аварии.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО протаранил несколько машин на угнанном автомобиле. Полиция сообщила, что в момент преступления молодой человек был пьян.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.