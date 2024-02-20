В Екатеринбурге полицейские сняли с учета 100 тысяч мигрантов

21 февраля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

При этом мигрантов, которых поставили на учет в 2023 году, стало больше, чем в предыдущем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За 2023 год полицейские сняли с миграционного учета 148 749 иностранных граждан, которые находились в Екатеринбурге. Это следует из отчета о результатах работы городского УМВД за прошедший год. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «За истекший год сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили 7094 фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. В результате принятых мер с миграционного учета снято 148 749 иностранных граждан», — говорится в итоговом отчете ведомства. Еще 2307 иностранцам запретили въезд в Россию. За 2023-й на учет было поставлено 288 540 мигрантов. Это на 9% больше, чем в 2022 году. «Данные обстоятельства влияют на организацию работы ОВД, предпринимаются дополнительные меры профилактического характера по соблюдению требований миграционного законодательства», — уточняется в отчете. В прошлом году в Екатеринбурге полицейские провели 30 оперативно-профилактических мероприятий, связанных с мигрантами.

За 2023 год полицейские сняли с миграционного учета 148 749 иностранных граждан, которые находились в Екатеринбурге. Это следует из отчета о результатах работы городского УМВД за прошедший год. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «За истекший год сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили 7094 фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. В результате принятых мер с миграционного учета снято 148 749 иностранных граждан», — говорится в итоговом отчете ведомства. Еще 2307 иностранцам запретили въезд в Россию. За 2023-й на учет было поставлено 288 540 мигрантов. Это на 9% больше, чем в 2022 году. «Данные обстоятельства влияют на организацию работы ОВД, предпринимаются дополнительные меры профилактического характера по соблюдению требований миграционного законодательства», — уточняется в отчете. В прошлом году в Екатеринбурге полицейские провели 30 оперативно-профилактических мероприятий, связанных с мигрантами.