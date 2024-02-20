20 февраля 2024

В Екатеринбурге полицейские сняли с учета 100 тысяч мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, проверка документов, нелегалы, мигранты
При этом мигрантов, которых поставили на учет в 2023 году, стало больше, чем в предыдущем Фото:

За 2023 год полицейские сняли с миграционного учета 148 749 иностранных граждан, которые находились в Екатеринбурге. Это следует из отчета о результатах работы городского УМВД за прошедший год. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«За истекший год сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили 7094 фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. В результате принятых мер с миграционного учета снято 148 749 иностранных граждан», — говорится в итоговом отчете ведомства. Еще 2307 иностранцам запретили въезд в Россию.

За 2023-й на учет было поставлено 288 540 мигрантов. Это на 9% больше, чем в 2022 году.

«Данные обстоятельства влияют на организацию работы ОВД, предпринимаются дополнительные меры профилактического характера по соблюдению требований миграционного законодательства», — уточняется в отчете. В прошлом году в Екатеринбурге полицейские провели 30 оперативно-профилактических мероприятий, связанных с мигрантами.

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За 2023 год полицейские сняли с миграционного учета 148 749 иностранных граждан, которые находились в Екатеринбурге. Это следует из отчета о результатах работы городского УМВД за прошедший год. Документ имеется в распоряжении URA.RU. «За истекший год сотрудники подразделений по вопросам миграции выявили 7094 фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. В результате принятых мер с миграционного учета снято 148 749 иностранных граждан», — говорится в итоговом отчете ведомства. Еще 2307 иностранцам запретили въезд в Россию. За 2023-й на учет было поставлено 288 540 мигрантов. Это на 9% больше, чем в 2022 году. «Данные обстоятельства влияют на организацию работы ОВД, предпринимаются дополнительные меры профилактического характера по соблюдению требований миграционного законодательства», — уточняется в отчете. В прошлом году в Екатеринбурге полицейские провели 30 оперативно-профилактических мероприятий, связанных с мигрантами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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