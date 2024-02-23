23 февраля 2024
22 февраля 2024

На трассе в ХМАО из-за снегопада введены ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
На трассе ограничена максимально допустимая скорость движения Фото:

На дорогах Ханты-Мансийской и поселком Талинка в ХМАО временно ограничили скорость движения всех видов транспорта из-за снегопада. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что водителям следует снизить скорость до 70 километров в час.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) вводятся временные ограничения скоростного режима. Ограничение максимально разрешенной скорости до 70 км/ч действует на автодороге Ханты-Мансийск — пгт. Талинка», — сообщил Управтодор в telegram-канале.

Установленный скоростной режим действует с 28-го по 141-й километр трассы. Водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Синоптики прогнозировали снегопады в ХМАО в День защитника Отечества, которые будут сопровождаться небольшим похолоданием. Более теплая погода ждет югорчан 26 февраля, но осадки в виде снега при этом усилятся.

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На дорогах Ханты-Мансийской и поселком Талинка в ХМАО временно ограничили скорость движения всех видов транспорта из-за снегопада. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что водителям следует снизить скорость до 70 километров в час. «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) вводятся временные ограничения скоростного режима. Ограничение максимально разрешенной скорости до 70 км/ч действует на автодороге Ханты-Мансийск — пгт. Талинка», — сообщил Управтодор в telegram-канале. Установленный скоростной режим действует с 28-го по 141-й километр трассы. Водителей просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. Синоптики прогнозировали снегопады в ХМАО в День защитника Отечества, которые будут сопровождаться небольшим похолоданием. Более теплая погода ждет югорчан 26 февраля, но осадки в виде снега при этом усилятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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