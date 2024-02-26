Шесть жителей Челябинской области в 2023 году скончались от клещевого энцефалита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Все шесть погибших от энцефалита южноуральцев не были привиты Фото:

В Челябинской области в 2023 году от клещевого вирусного энцефалита погибли шесть человек. Все они были не привиты, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора).

«По итогам 2023 года… зарегистрировано <…> шесть случаев с летальным исходом от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых жителей области», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Всего в прошлом году в области было зарегистрировано 98 случаев заболевания энцефалитом. В сравнении с 2022 годом этот показатель снизился в 1,85 раза. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Златоусте, Чебаркуле, Сатке, Верхнем Уфалее и Еткуле.

Заболеваемость клещевым боррелиозом в 2023 году в сравнении с 2022 годом также показала снижение — в 1,13 раза. В Челябинской области в прошлом году было зарегистрировано 87 случаев. Здесь наибольшая заболеваемость в области зафиксирована в Сатке, Кусе, Нагайбакском районе, Карабаше и Аше.

Массовая вакцинация населения против клещевого энцефалита стартует в Челябинской области с 1 марта. Противоклещевая обработка территорий городов и сел начнется с 1 мая, добавили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в 2023 году от клещевого вирусного энцефалита погибли шесть человек. Все они были не привиты, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора). «По итогам 2023 года… зарегистрировано <…> шесть случаев с летальным исходом от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых жителей области», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Всего в прошлом году в области было зарегистрировано 98 случаев заболевания энцефалитом. В сравнении с 2022 годом этот показатель снизился в 1,85 раза. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Златоусте, Чебаркуле, Сатке, Верхнем Уфалее и Еткуле. Заболеваемость клещевым боррелиозом в 2023 году в сравнении с 2022 годом также показала снижение — в 1,13 раза. В Челябинской области в прошлом году было зарегистрировано 87 случаев. Здесь наибольшая заболеваемость в области зафиксирована в Сатке, Кусе, Нагайбакском районе, Карабаше и Аше. Массовая вакцинация населения против клещевого энцефалита стартует в Челябинской области с 1 марта. Противоклещевая обработка территорий городов и сел начнется с 1 мая, добавили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...