Шесть жителей Челябинской области в 2023 году скончались от клещевого энцефалита

26 февраля 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Все шесть погибших от энцефалита южноуральцев не были привиты Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU В Челябинской области в 2023 году от клещевого вирусного энцефалита погибли шесть человек. Все они были не привиты, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора). «По итогам 2023 года… зарегистрировано <…> шесть случаев с летальным исходом от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых жителей области», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Всего в прошлом году в области было зарегистрировано 98 случаев заболевания энцефалитом. В сравнении с 2022 годом этот показатель снизился в 1,85 раза. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Златоусте, Чебаркуле, Сатке, Верхнем Уфалее и Еткуле. Заболеваемость клещевым боррелиозом в 2023 году в сравнении с 2022 годом также показала снижение — в 1,13 раза. В Челябинской области в прошлом году было зарегистрировано 87 случаев. Здесь наибольшая заболеваемость в области зафиксирована в Сатке, Кусе, Нагайбакском районе, Карабаше и Аше. Массовая вакцинация населения против клещевого энцефалита стартует в Челябинской области с 1 марта. Противоклещевая обработка территорий городов и сел начнется с 1 мая, добавили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году от клещевого вирусного энцефалита погибли шесть человек. Все они были не привиты, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора). «По итогам 2023 года… зарегистрировано <…> шесть случаев с летальным исходом от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых жителей области», — говорится на сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Всего в прошлом году в области было зарегистрировано 98 случаев заболевания энцефалитом. В сравнении с 2022 годом этот показатель снизился в 1,85 раза. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Златоусте, Чебаркуле, Сатке, Верхнем Уфалее и Еткуле. Заболеваемость клещевым боррелиозом в 2023 году в сравнении с 2022 годом также показала снижение — в 1,13 раза. В Челябинской области в прошлом году было зарегистрировано 87 случаев. Здесь наибольшая заболеваемость в области зафиксирована в Сатке, Кусе, Нагайбакском районе, Карабаше и Аше. Массовая вакцинация населения против клещевого энцефалита стартует в Челябинской области с 1 марта. Противоклещевая обработка территорий городов и сел начнется с 1 мая, добавили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.