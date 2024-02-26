26 февраля 2024

В Пермском крае лишенная родительских прав мать скрывает близнецов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
Детей разыскивают приставы Фото:

В Пермском крае судебные приставы объявили в розыск двух подростков. Братьев-близнецов, как уверяют в ведомстве, скрывает их мать, лишенная родительских прав.

«Судебные приставы разыскивают братьев-близнецов Кустова Серафима Дмитриевича и Кустова Семена Дмитриевича 14.02.2007 года рождения. Подростки зарегистрированы в с. Левино Большесосновского района, однако по месту регистрации не проживают, т. к. мать подростков, лишенная родительских прав, тщательно их скрывает», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Всех, кто обладает информацией о подростках, просят звонить в дежурную часть ГУФССП России по телефонам (342) 221-81-15 и (342) 220-11-60. Также можно обратиться лично к судебному приставу Марине Куляпиной по номеру 8 952 640 79 69.

Приставы разослали ориентировку
Приставы разослали ориентировку

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В Пермском крае судебные приставы объявили в розыск двух подростков. Братьев-близнецов, как уверяют в ведомстве, скрывает их мать, лишенная родительских прав. «Судебные приставы разыскивают братьев-близнецов Кустова Серафима Дмитриевича и Кустова Семена Дмитриевича 14.02.2007 года рождения. Подростки зарегистрированы в с. Левино Большесосновского района, однако по месту регистрации не проживают, т. к. мать подростков, лишенная родительских прав, тщательно их скрывает», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Всех, кто обладает информацией о подростках, просят звонить в дежурную часть ГУФССП России по телефонам (342) 221-81-15 и (342) 220-11-60. Также можно обратиться лично к судебному приставу Марине Куляпиной по номеру 8 952 640 79 69.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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