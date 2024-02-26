В Пермском крае лишенная родительских прав мать скрывает близнецов. Фото

27 февраля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Детей разыскивают приставы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае судебные приставы объявили в розыск двух подростков. Братьев-близнецов, как уверяют в ведомстве, скрывает их мать, лишенная родительских прав. «Судебные приставы разыскивают братьев-близнецов Кустова Серафима Дмитриевича и Кустова Семена Дмитриевича 14.02.2007 года рождения. Подростки зарегистрированы в с. Левино Большесосновского района, однако по месту регистрации не проживают, т. к. мать подростков, лишенная родительских прав, тщательно их скрывает», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Всех, кто обладает информацией о подростках, просят звонить в дежурную часть ГУФССП России по телефонам (342) 221-81-15 и (342) 220-11-60. Также можно обратиться лично к судебному приставу Марине Куляпиной по номеру 8 952 640 79 69. Приставы разослали ориентировку ГУ ФССП по Пермскому краю в ТГ https://t.me/ufssp_59

В Пермском крае судебные приставы объявили в розыск двух подростков. Братьев-близнецов, как уверяют в ведомстве, скрывает их мать, лишенная родительских прав. «Судебные приставы разыскивают братьев-близнецов Кустова Серафима Дмитриевича и Кустова Семена Дмитриевича 14.02.2007 года рождения. Подростки зарегистрированы в с. Левино Большесосновского района, однако по месту регистрации не проживают, т. к. мать подростков, лишенная родительских прав, тщательно их скрывает», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Всех, кто обладает информацией о подростках, просят звонить в дежурную часть ГУФССП России по телефонам (342) 221-81-15 и (342) 220-11-60. Также можно обратиться лично к судебному приставу Марине Куляпиной по номеру 8 952 640 79 69.