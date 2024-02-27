Полковник Трухан: предложение Макрона приведет к «трупам, которые не скрыть»

Владимир Трухан сообщил, что Эммануэля Макрона захоронят по всей Франции, если он отправит войска на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину может иметь серьезные последствия. Об этом заявил полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан. По его словам, идея Макрона приведет «трупам, которые не скрыть».

«Официальные войска — они будут убиты, а это официальные трупы, которые не скрыть. После этого Макрона захоронят в различных местах Франции по частям», — заявил Трухан в эфире радио Sputnik.

Трухан подчеркнул, что заявление Макрона носит скорее политический характер и указал на исторические прецеденты, когда французские войска не демонстрировали высокой эффективности в боевых действиях. Эксперт выразил сомнение в боеготовности армии Франции, особенно в контексте современных военных конфликтов.

На международной конференции в Париже, посвященной поддержке Украины, Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте».