Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину может иметь серьезные последствия. Об этом заявил полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан. По его словам, идея Макрона приведет «трупам, которые не скрыть».
«Официальные войска — они будут убиты, а это официальные трупы, которые не скрыть. После этого Макрона захоронят в различных местах Франции по частям», — заявил Трухан в эфире
Трухан подчеркнул, что заявление Макрона носит скорее политический характер и указал на исторические прецеденты, когда французские войска не демонстрировали высокой эффективности в боевых действиях. Эксперт выразил сомнение в боеготовности армии Франции, особенно в контексте современных военных конфликтов.
На международной конференции в Париже, посвященной поддержке Украины, Макрон предложил отправить войска НАТО на Украину. По его словам, Франция «сделает все, чтобы РФ не победила в украинском конфликте».
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