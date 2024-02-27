Жители пермского микрорайона остались без воды из-за коммунальной аварии

В Перми жители нескольких домов в микрорайоне Островский остались без воды из-за коммунальной аварии. Она произошла из-за повреждения водопровода, который принадлежит муниципальному предприятию.
«Специалисты „НОВОГОРа“ провели локализацию утечки. После переключений на сети без воды остаются дома по улице Чернышевского, №№17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37. Подвоз воды будет организован на улице Чернышевского, 31 и 19 после 11:30. Место расположения автоцистерны можно уточнить по телефону 210-06-80», — сообщили URA.RU в пресс-службе «НОВОГОР-Прикамье».
Ремонтные работы проводит подрядчик муниципального предприятия. ЧП на водопроводе произошло на улице Чернышевского, напротив бизнес-центра «Белчер». В результате коммунальной аварии затопило проезжую часть.
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