В Коми возбудили дело в отношении пермской управляющей компании

28 февраля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Компания не управляла домами, но предъявила их жителям счета за услуги ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении пермской управляющей компании. Речь об ООО «Прикамье-Сервис», которое уличили в мошенничестве в особо крупном размере. «В сентябре 2023 года ООО „Прикамье-Сервис“ было назначено… для управления 50 многоквартирными домами на территории Ухты и прилегающих населенных пунктах. Однако к своей работе фактически компания не приступила. При этом она предъявила жильцам домов платежные квитанции за октябрь и ноябрь 2023 года на сумму свыше 2,3 млн рублей. ОМВД России по Ухте возбудил уголовное дело по статье „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщил сайт ИА «Комиинформ». Агентство уточняет, что пермская компания не имела представительства в Ухте и не располагала аварийно-диспетчерской службой. Представители этой организации не получали от прежней управляющей компании техническую документацию на дома и ключи от общедомового имущества. По данным издания «Коммерсант-Пермь», ООО УК «Прикамье-Сервис» было зарегистрировано в мае 2023 года в Очере. Компания управляет эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором УК является предприниматель из Кирова Александр Шаклеин. Он также руководит зарегистрированными в Кировской области ООО «Коммунальная неотложка», ООО «Знак качества», ООО УК «План» и ООО «Ресурс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении пермской управляющей компании. Речь об ООО «Прикамье-Сервис», которое уличили в мошенничестве в особо крупном размере. «В сентябре 2023 года ООО „Прикамье-Сервис“ было назначено… для управления 50 многоквартирными домами на территории Ухты и прилегающих населенных пунктах. Однако к своей работе фактически компания не приступила. При этом она предъявила жильцам домов платежные квитанции за октябрь и ноябрь 2023 года на сумму свыше 2,3 млн рублей. ОМВД России по Ухте возбудил уголовное дело по статье „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщил сайт ИА «Комиинформ». Агентство уточняет, что пермская компания не имела представительства в Ухте и не располагала аварийно-диспетчерской службой. Представители этой организации не получали от прежней управляющей компании техническую документацию на дома и ключи от общедомового имущества. По данным издания «Коммерсант-Пермь», ООО УК «Прикамье-Сервис» было зарегистрировано в мае 2023 года в Очере. Компания управляет эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором УК является предприниматель из Кирова Александр Шаклеин. Он также руководит зарегистрированными в Кировской области ООО «Коммунальная неотложка», ООО «Знак качества», ООО УК «План» и ООО «Ресурс».