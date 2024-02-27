27 февраля 2024

В Коми возбудили дело в отношении пермской управляющей компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания не управляла домами, но предъявила их жителям счета за услуги ЖКХ Фото:

В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении пермской управляющей компании. Речь об ООО «Прикамье-Сервис», которое уличили в мошенничестве в особо крупном размере.

«В сентябре 2023 года ООО „Прикамье-Сервис“ было назначено… для управления 50 многоквартирными домами на территории Ухты и прилегающих населенных пунктах. Однако к своей работе фактически компания не приступила. При этом она предъявила жильцам домов платежные квитанции за октябрь и ноябрь 2023 года на сумму свыше 2,3 млн рублей. ОМВД России по Ухте возбудил уголовное дело по статье „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщил сайт ИА «Комиинформ».

Агентство уточняет, что пермская компания не имела представительства в Ухте и не располагала аварийно-диспетчерской службой. Представители этой организации не получали от прежней управляющей компании техническую документацию на дома и ключи от общедомового имущества.

По данным издания «Коммерсант-Пермь», ООО УК «Прикамье-Сервис» было зарегистрировано в мае 2023 года в Очере. Компания управляет эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором УК является предприниматель из Кирова Александр Шаклеин. Он также руководит зарегистрированными в Кировской области ООО «Коммунальная неотложка», ООО «Знак качества», ООО УК «План» и ООО «Ресурс».

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В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении пермской управляющей компании. Речь об ООО «Прикамье-Сервис», которое уличили в мошенничестве в особо крупном размере. «В сентябре 2023 года ООО „Прикамье-Сервис“ было назначено… для управления 50 многоквартирными домами на территории Ухты и прилегающих населенных пунктах. Однако к своей работе фактически компания не приступила. При этом она предъявила жильцам домов платежные квитанции за октябрь и ноябрь 2023 года на сумму свыше 2,3 млн рублей. ОМВД России по Ухте возбудил уголовное дело по статье „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — сообщил сайт ИА «Комиинформ». Агентство уточняет, что пермская компания не имела представительства в Ухте и не располагала аварийно-диспетчерской службой. Представители этой организации не получали от прежней управляющей компании техническую документацию на дома и ключи от общедомового имущества. По данным издания «Коммерсант-Пермь», ООО УК «Прикамье-Сервис» было зарегистрировано в мае 2023 года в Очере. Компания управляет эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директором УК является предприниматель из Кирова Александр Шаклеин. Он также руководит зарегистрированными в Кировской области ООО «Коммунальная неотложка», ООО «Знак качества», ООО УК «План» и ООО «Ресурс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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