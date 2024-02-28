Глава «МК» прилетел в Екатеринбург на фоне слухов о кризисе в уральской редакции

Павел Гусев провел встречу со студентами, с которыми обсудил работу в журналистике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доверенное лицо кандидата на пост главы государства Владимира Путина, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев приехал в Екатеринбург — на встречу в штабе общественной поддержки Путина. Его визит интересен на фоне слухов о кризисе в «МК-Урал», о которых узнал корреспондент URA.RU.

По словам источника агентства в медиатусовке, франшиза якобы «столкнулась с такими долгами, то люди месяц без зарплат сидят». Гусев, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что о проблемах не слышал.

«Конкретно финансовыми проблемами региональных изданий практически не занимаюсь, у меня есть заместитель, который полностью курирует только региональные СМИ. И он ищет плюсы-минусы, проблемы, приезжает в командировки и решает вопросы», — пояснил Гусев. Также медиаменеджер уточнил, что пока не знает, будет ли встречаться с уральской редакцией, так как у него плотный график и завтра он должен быть в Москве на послании президента к Федеральному Собранию.

Директор филиала «МК» в Екатеринбурге Ольга Михайлова в разговоре с корреспондентом также отрицает слухи о кризисе. «Не знаю, кто вам такое сказал. Проблем у „Московского комсомольца“ в Екатеринбурге нет», — заявила Михайлова.

На встрече в штабе Гусев рассказывал (в основном студентам) о современном состоянии журналистики, зарплатах в «МК», увеличении печатной продукции издания, роли искусственного интеллекта в СМИ. Не обошел вниманием и вопрос о законодательном урегулировании деятельности блогеров, работе редакций «Московского комсомольца» за границей и роли Союза журналистов.