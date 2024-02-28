Фонд пермских властей возглавит экс-руководитель завода

Юрий Аликин будет назначен руководителем фонда развития Пермского края

29 февраля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Назначение должно случиться в марте Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новым руководителем фонда развития Пермского края станет Юрий Аликин. Ранее он был руководителем ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». «Юрий Аликин возглавит фонд развития Пермского края», — сообщает газета «Звезда». С 2021 года он был исполнительным директором завода имени Дзержинского, а до этого работал в банковской сфере. Источники URA.RU в политэлитах пояснили, что по процедуре Аликина должен утвердить наблюдательный совет КРПК, который возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Предварительно это должно случиться в марте.

Новым руководителем фонда развития Пермского края станет Юрий Аликин. Ранее он был руководителем ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». «Юрий Аликин возглавит фонд развития Пермского края», — сообщает газета «Звезда». С 2021 года он был исполнительным директором завода имени Дзержинского, а до этого работал в банковской сфере. Источники URA.RU в политэлитах пояснили, что по процедуре Аликина должен утвердить наблюдательный совет КРПК, который возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Предварительно это должно случиться в марте.