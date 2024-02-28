28 февраля 2024

Фонд пермских властей возглавит экс-руководитель завода

Юрий Аликин будет назначен руководителем фонда развития Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Назначение должно случиться в марте Фото:

Новым руководителем фонда развития Пермского края станет Юрий Аликин. Ранее он был руководителем ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского».

«Юрий Аликин возглавит фонд развития Пермского края», — сообщает газета «Звезда». С 2021 года он был исполнительным директором завода имени Дзержинского, а до этого работал в банковской сфере.

Источники URA.RU в политэлитах пояснили, что по процедуре Аликина должен утвердить наблюдательный совет КРПК, который возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Предварительно это должно случиться в марте.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым руководителем фонда развития Пермского края станет Юрий Аликин. Ранее он был руководителем ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». «Юрий Аликин возглавит фонд развития Пермского края», — сообщает газета «Звезда». С 2021 года он был исполнительным директором завода имени Дзержинского, а до этого работал в банковской сфере. Источники URA.RU в политэлитах пояснили, что по процедуре Аликина должен утвердить наблюдательный совет КРПК, который возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Предварительно это должно случиться в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...