Фонд пермских властей возглавит экс-руководитель завода

Назначение должно случиться в марте
Новым руководителем фонда развития Пермского края станет Юрий Аликин. Ранее он был руководителем ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского».
«Юрий Аликин возглавит фонд развития Пермского края», — сообщает газета «Звезда». С 2021 года он был исполнительным директором завода имени Дзержинского, а до этого работал в банковской сфере.
Источники URA.RU в политэлитах пояснили, что по процедуре Аликина должен утвердить наблюдательный совет КРПК, который возглавляет губернатор Дмитрий Махонин. Предварительно это должно случиться в марте.
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