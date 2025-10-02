Пермская телебашня изменит цвет в честь Дня учителя

Пермских учителей поздравят с профессиональным праздником на телебашне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсветку включат с 20:00 до 00:00
Подсветку включат с 20:00 до 00:00 Фото:

Всех работников сферы образования с их профессиональным праздником поздравят на пермской телебашне. В честь Дня учителя 5 октября с 20:00 до 00:00 на ней будет работать специальная тематическая иллюминация. 

«День работников образования официально отмечается в России с 1965 года, когда в СССР был учрежден праздник для всех педагогов, который первоначально приходился на первое воскресенье октября. В 1994 году был издан указ „О праздновании Дня учителя“, закрепивший фиксированную дату — 5 октября. Значение деятельности учителей сложно переоценить. Наряду с родителями они несут особую ответственность за формирование будущих поколений жителей нашей страны», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».

В последний раз телебашня в Перми меняла цвет вечером 21 сентября. Она стала зеленой в рамках всероссийской инициативы «Сохраним лес».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всех работников сферы образования с их профессиональным праздником поздравят на пермской телебашне. В честь Дня учителя 5 октября с 20:00 до 00:00 на ней будет работать специальная тематическая иллюминация.  «День работников образования официально отмечается в России с 1965 года, когда в СССР был учрежден праздник для всех педагогов, который первоначально приходился на первое воскресенье октября. В 1994 году был издан указ „О праздновании Дня учителя“, закрепивший фиксированную дату — 5 октября. Значение деятельности учителей сложно переоценить. Наряду с родителями они несут особую ответственность за формирование будущих поколений жителей нашей страны», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра». В последний раз телебашня в Перми меняла цвет вечером 21 сентября. Она стала зеленой в рамках всероссийской инициативы «Сохраним лес».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...