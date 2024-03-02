В Сургуте открылся бар, где будут делать алкогольные напитки без спирта

В Сургуте открылся ресто-лаунж бар ONIX, где будут делать алкогольные напитки без спирта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива)

В Сургуте открылся ресто-лаунж бар ONIX, где будут делать коктейли со вкусом алкоголя, но без содержания спирта. Об этом URA.RU сообщила управляющая заведением Лилия Усова.



«В ближайшем будущем планируем внедрить безалкогольные коктейли на основе алкоголя», — поделилась с агентством Усова. Такие напитки начали набирать популярность еще в 2020 году, но остаются актуальными и по сей день.



Пока что в барной карте заведения есть натуральные настойки. «Преимущество наших настоек в их натуральности, а сам ассортимент достаточно обыденный. Настаиваем на ягодах и фруктах, сами варим сиропы», — добавила Усова. Посетителям также предлагают попробовать блюда из морепродуктов.



Необычные коктейли в Сургуте также можно попробовать в баре Frank. Подобрать ингредиенты для напитков барменам помогла нейросеть. Среди таких, например, коктейль «Нефтегазовый Сургут» с яблочным вкусом на основе джина.



Ранее URA.RU рассказывало, что осенью в Сургуте откроется боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей».