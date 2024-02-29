В Пермском крае обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном

29 февраля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Энергетикам пришлось обесточить территорию, чтобы приступить к ремонту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дома жителей четырех населенных пунктов Краснокамского округа Пермского края вечером 29 февраля обесточили для восстановительных работ. Этому предшествовал эпизод с подъемным краном. Техника запуталась в электропроводах и оборвала их, пояснили специалисты филиала «Пермэнерго» «Россети Урал». «Сегодня, 29 февраля, после 16:00 в поселке Ласьва электрокран сторонней организации, выполняя несанкционированные работы на улице Доброй в охранной зоне воздушных линий <…> Пермских городских электросетей, запутался в проводах, оборвав их. Под отключение попали поселок Ласьва, а также деревни Новоселы, Мошни и Калининцы», — энергетиков цитирует портал 59.RU. К месту ЧП выдвинулись аварийные бригады. Планировалась, что дома обесточат с 19:30 до 22:00. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации.

Дома жителей четырех населенных пунктов Краснокамского округа Пермского края вечером 29 февраля обесточили для восстановительных работ. Этому предшествовал эпизод с подъемным краном. Техника запуталась в электропроводах и оборвала их, пояснили специалисты филиала «Пермэнерго» «Россети Урал». «Сегодня, 29 февраля, после 16:00 в поселке Ласьва электрокран сторонней организации, выполняя несанкционированные работы на улице Доброй в охранной зоне воздушных линий <…> Пермских городских электросетей, запутался в проводах, оборвав их. Под отключение попали поселок Ласьва, а также деревни Новоселы, Мошни и Калининцы», — энергетиков цитирует портал 59.RU. К месту ЧП выдвинулись аварийные бригады. Планировалась, что дома обесточат с 19:30 до 22:00. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации.