Рейсы автобуса Аша — Челябинска срываются из-за увольнения водителей

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, межгород, руль, автобус, общественный транспорт, трасса, дорога, поездка, вождение, путешествие, междугородний автобус
У перевозчика постоянно срываются рейсы из-за отсутствия водителей Фото:

Маршрут автобуса из Аши в Челябинск на неделю прекращал работу из-за увольнения всех водителей. Информацию URA.RU подтвердили в региональном миндоре.

«Данный маршрут с 18 по 25 февраля прекращал свою работу в связи с дефицитом водителей у перевозчика. 25 февраля маршрут возобновил работу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что проблема с кадрами у перевозчика ООО «Мегаавто» сохраняется, поэтому в миндоре организована работа по смене перевозчика. Это позволит стабилизировать работу востребованного маршрута.

Местные жители рассказали, что автобус не ходил несколько дней. На нем было очень удобно добираться до областной больницы, пассажиры приезжали в Челябинск к шести утра. Обратный рейс стартовал в 16:30, то есть можно было успеть пройти обследование либо получить консультацию врача. Также на этом автобусе постоянно ездили студенты. По данным регионального миндора, смена перевозчика пройдет безболезненно для пасажиров.

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Маршрут автобуса из Аши в Челябинск на неделю прекращал работу из-за увольнения всех водителей. Информацию URA.RU подтвердили в региональном миндоре. «Данный маршрут с 18 по 25 февраля прекращал свою работу в связи с дефицитом водителей у перевозчика. 25 февраля маршрут возобновил работу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что проблема с кадрами у перевозчика ООО «Мегаавто» сохраняется, поэтому в миндоре организована работа по смене перевозчика. Это позволит стабилизировать работу востребованного маршрута. Местные жители рассказали, что автобус не ходил несколько дней. На нем было очень удобно добираться до областной больницы, пассажиры приезжали в Челябинск к шести утра. Обратный рейс стартовал в 16:30, то есть можно было успеть пройти обследование либо получить консультацию врача. Также на этом автобусе постоянно ездили студенты. По данным регионального миндора, смена перевозчика пройдет безболезненно для пасажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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