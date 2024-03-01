01 марта 2024

В Екатеринбурге пропала ранее исчезавшая женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, двор, девушка, женщина, автомобили, парковка
Местоположение женщины неизвестно с 28 февраля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке пропала Юлия Куликова (Керкез), ее местоположение неизвестно с 28 февраля 2024 года. В январе этого года девушку уже искали волонтеры. Информация о пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Куликова (Керкез) Юлия Сергеевна, 43 года, район Сортировка, город Екатеринбург. С 28 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. На момент пропажи была одета в синий комбинезон, белые ботинки и черную шапку. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 8 904 383 17 48 (Наталья).

Также 20 января 2024 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга женщина вышла из дома и не вернулась. Позже поисковики сообщили, что она была найдена.

Фото:

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В Екатеринбурге на Сортировке пропала Юлия Куликова (Керкез), ее местоположение неизвестно с 28 февраля 2024 года. В январе этого года девушку уже искали волонтеры. Информация о пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Куликова (Керкез) Юлия Сергеевна, 43 года, район Сортировка, город Екатеринбург. С 28 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. На момент пропажи была одета в синий комбинезон, белые ботинки и черную шапку. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 8 904 383 17 48 (Наталья). Также 20 января 2024 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга женщина вышла из дома и не вернулась. Позже поисковики сообщили, что она была найдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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