В Екатеринбурге пропала ранее исчезавшая женщина. Фото

02 марта 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Местоположение женщины неизвестно с 28 февраля (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге на Сортировке пропала Юлия Куликова (Керкез), ее местоположение неизвестно с 28 февраля 2024 года. В январе этого года девушку уже искали волонтеры. Информация о пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Куликова (Керкез) Юлия Сергеевна, 43 года, район Сортировка, город Екатеринбург. С 28 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. На момент пропажи была одета в синий комбинезон, белые ботинки и черную шапку. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 8 904 383 17 48 (Наталья). Также 20 января 2024 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга женщина вышла из дома и не вернулась. Позже поисковики сообщили, что она была найдена. Фото: группа «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_39752)

В Екатеринбурге на Сортировке пропала Юлия Куликова (Керкез), ее местоположение неизвестно с 28 февраля 2024 года. В январе этого года девушку уже искали волонтеры. Информация о пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Куликова (Керкез) Юлия Сергеевна, 43 года, район Сортировка, город Екатеринбург. С 28 февраля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали в группе «ЛизаАлерт» «ВКонтакте». Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. На момент пропажи была одета в синий комбинезон, белые ботинки и черную шапку. Если вам известно местоположение женщины, то сообщите по телефону 8 800 700 54 52 или 8 904 383 17 48 (Наталья). Также 20 января 2024 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга женщина вышла из дома и не вернулась. Позже поисковики сообщили, что она была найдена.