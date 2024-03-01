01 марта 2024

В Пермском крае женщина пришла писать заявление в полицию и умерла

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , кальян, ппс, полиция, сотрудник мвд, магазин кальянов
Сотрудники полиции вызвали скорую женщине Фото:

В селе Уинское Пермского края женщина якобы пришла в полицию, написала заявление и умерла. Об этом сообщили в telegram-канале «Бывший опер».

«Инцидент произошел в отделе полиции села Уинское. Туда пришла 38-летняя местная жительница, чтобы написать заявление и сообщить о неизвестных, которые хотят поджечь ее дом и убить. Оперативники зарегистрировали материал, но гражданке стало плохо. На место вызвали скорую, через несколько минут женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В селе Уинское Пермского края женщина якобы пришла в полицию, написала заявление и умерла. Об этом сообщили в telegram-канале «Бывший опер». «Инцидент произошел в отделе полиции села Уинское. Туда пришла 38-летняя местная жительница, чтобы написать заявление и сообщить о неизвестных, которые хотят поджечь ее дом и убить. Оперативники зарегистрировали материал, но гражданке стало плохо. На место вызвали скорую, через несколько минут женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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