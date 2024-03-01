В Пермском крае женщина пришла писать заявление в полицию и умерла

Сотрудники полиции вызвали скорую женщине
В селе Уинское Пермского края женщина якобы пришла в полицию, написала заявление и умерла. Об этом сообщили в telegram-канале «Бывший опер».
«Инцидент произошел в отделе полиции села Уинское. Туда пришла 38-летняя местная жительница, чтобы написать заявление и сообщить о неизвестных, которые хотят поджечь ее дом и убить. Оперативники зарегистрировали материал, но гражданке стало плохо. На место вызвали скорую, через несколько минут женщина скончалась», — сообщили в telegram-канале.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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