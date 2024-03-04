Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Яндекс»

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
«Яндекс» — один из крупных распространителей рекламы в российском сегменте интернета Фото:

Челябинское Управление ФАС России возбудило дело в отношении ООО «Яндекс» за возможное нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе управления ФАС по региону.

«В сети „интернет“ на одном из новостных сайтов города Челябинска размещался баннер с информацией: „Совкомбанк Кредит до 5 млн рублей под залог авто…“ с изображением автомобиля и купюр. Антимонопольная служба установила, что данная информация направлена на привлечение внимания и формирование интереса к банку „Совкомбанк“, а также продвижение на рынке финансовых услуг. При этом пометка „реклама“ на баннере отсутствует», — сообщили в пресс-службе УФАС.

Согласно законодательству о рекламе, регулирует ее маркировку не рекламодатель, а рекламораспространитель. В данном случае рекламораспространителем выступало ООО «Яндекс».

В случае установления нарушения закона о рекламе рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности. Заседании комиссии ведомства назначено на 19 марта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «Яндекс». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.

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Челябинское Управление ФАС России возбудило дело в отношении ООО «Яндекс» за возможное нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе управления ФАС по региону. «В сети „интернет“ на одном из новостных сайтов города Челябинска размещался баннер с информацией: „Совкомбанк Кредит до 5 млн рублей под залог авто…“ с изображением автомобиля и купюр. Антимонопольная служба установила, что данная информация направлена на привлечение внимания и формирование интереса к банку „Совкомбанк“, а также продвижение на рынке финансовых услуг. При этом пометка „реклама“ на баннере отсутствует», — сообщили в пресс-службе УФАС. Согласно законодательству о рекламе, регулирует ее маркировку не рекламодатель, а рекламораспространитель. В данном случае рекламораспространителем выступало ООО «Яндекс». В случае установления нарушения закона о рекламе рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности. Заседании комиссии ведомства назначено на 19 марта. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «Яндекс». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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