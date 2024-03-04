Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Яндекс»

04 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

«Яндекс» — один из крупных распространителей рекламы в российском сегменте интернета Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинское Управление ФАС России возбудило дело в отношении ООО «Яндекс» за возможное нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе управления ФАС по региону. «В сети „интернет“ на одном из новостных сайтов города Челябинска размещался баннер с информацией: „Совкомбанк Кредит до 5 млн рублей под залог авто…“ с изображением автомобиля и купюр. Антимонопольная служба установила, что данная информация направлена на привлечение внимания и формирование интереса к банку „Совкомбанк“, а также продвижение на рынке финансовых услуг. При этом пометка „реклама“ на баннере отсутствует», — сообщили в пресс-службе УФАС. Согласно законодательству о рекламе, регулирует ее маркировку не рекламодатель, а рекламораспространитель. В данном случае рекламораспространителем выступало ООО «Яндекс». В случае установления нарушения закона о рекламе рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности. Заседании комиссии ведомства назначено на 19 марта. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «Яндекс». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.

Челябинское Управление ФАС России возбудило дело в отношении ООО «Яндекс» за возможное нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщили 4 марта в пресс-службе управления ФАС по региону. «В сети „интернет“ на одном из новостных сайтов города Челябинска размещался баннер с информацией: „Совкомбанк Кредит до 5 млн рублей под залог авто…“ с изображением автомобиля и купюр. Антимонопольная служба установила, что данная информация направлена на привлечение внимания и формирование интереса к банку „Совкомбанк“, а также продвижение на рынке финансовых услуг. При этом пометка „реклама“ на баннере отсутствует», — сообщили в пресс-службе УФАС. Согласно законодательству о рекламе, регулирует ее маркировку не рекламодатель, а рекламораспространитель. В данном случае рекламораспространителем выступало ООО «Яндекс». В случае установления нарушения закона о рекламе рекламораспространитель будет привлечен к административной ответственности. Заседании комиссии ведомства назначено на 19 марта. URA.RU направило запрос в пресс-службу ООО «Яндекс». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.