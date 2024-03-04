Челябинский педофил подстроил изъятие детей из семьи

В Катав-Ивановском районе Челябинской области педофил подговорил детей заявить о побоях от приемной матери. Мужчину задержали, а детей забрали в приют. Подробности истории сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией.
«Все дети с заболеваниями, они сообщили о побоях со стороны матери, так их научил говорить сосед-педофил. Месяц назад опека изъяла одного из детей, затем приехали за остальными», — уточнил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, постановления об изъятии детей из семьи были опротестованы, однако разбирательство по данному делу еще ведется. Как сообщила знакомая ее семьи Татьяна, Лаврентьева является директором семейного медцентра «Новый Тибет» и возглавляет Ассоциацию приемных семей «МногоНас» с 2018 года. В октябре 2023 года она переехала из Металлургического района Челябинска в экологически чистое место — село Серпиевка Катав-Ивановского района. Ее соседом оказался педофил, которого задержали, но приемных детей поместили в детдом.
«У Владиславы Лаврентьевой беда, трех ее приемных детей забрали в детдом. Ее задержали за сопротивление властям», — сообщает Татьяна О. в соцсети «ВКонтакте».
Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка.
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