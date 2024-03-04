Главе СКР доложат о расследовании насилия к челябинским детям

05 марта 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину доложат обстоятельства дела о насилии над детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о сексуальном насилии к детям в Челябинской области, которых позже изъяли из семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В производстве следственных органов СК России по Челябинской области находится уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении местного жителя по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных фактах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине, который является фигурантом дела о сексуальном насилии. Он был соседом семьи с приемными детьми и учил их говорить, что родители их бьют. Результатом стало изъятие детей из семьи. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о сексуальном насилии к детям в Челябинской области, которых позже изъяли из семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В производстве следственных органов СК России по Челябинской области находится уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении местного жителя по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных фактах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине, который является фигурантом дела о сексуальном насилии. Он был соседом семьи с приемными детьми и учил их говорить, что родители их бьют. Результатом стало изъятие детей из семьи. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка.