04 марта 2024

Главе СКР доложат о расследовании насилия к челябинским детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину доложат обстоятельства дела о насилии над детьми Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о сексуальном насилии к детям в Челябинской области, которых позже изъяли из семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В производстве следственных органов СК России по Челябинской области находится уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении местного жителя по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных фактах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине, который является фигурантом дела о сексуальном насилии. Он был соседом семьи с приемными детьми и учил их говорить, что родители их бьют. Результатом стало изъятие детей из семьи. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о сексуальном насилии к детям в Челябинской области, которых позже изъяли из семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В производстве следственных органов СК России по Челябинской области находится уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении местного жителя по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных фактах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине, который является фигурантом дела о сексуальном насилии. Он был соседом семьи с приемными детьми и учил их говорить, что родители их бьют. Результатом стало изъятие детей из семьи. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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