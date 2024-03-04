Главе СКР доложат о расследовании насилия к челябинским детям

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о сексуальном насилии к детям в Челябинской области, которых позже изъяли из семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В производстве следственных органов СК России по Челябинской области находится уголовное дело по статье 132 УК РФ в отношении местного жителя по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. доложить о ходе проверки и установленных фактах», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что речь идет о мужчине, который является фигурантом дела о сексуальном насилии. Он был соседом семьи с приемными детьми и учил их говорить, что родители их бьют. Результатом стало изъятие детей из семьи. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка.
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